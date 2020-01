Raiden da Mortal Kombat 2 – Storm Collectibles

Come un fulmine arriva l’annuncio da Storm Collectibles di una nuova action figure dedicata alla lunghissima saga di Mortal Kombat, questa volta è il turno di un personaggio iconico che compare sin dal primissimo episodio ovvero Raiden. L’action figure è ispirata però al secondo capitolo della saga (Mortal Kombat 2) e sarà pronto ad arrivare in vendita in tutto il mondo tra pochissimi mesi.

La figure sarà in scala 1/12 e sarà realizzata completamente in plastica senza nessuna parte in metallo, avrà a disposizione tantissimi snodi che permetteranno di raggiungerà tantissime pose, dalle più semplici alle più estreme e sarà corredata da diversi extra e parti intercambiabili per far assumere al personaggio le iconiche pose che abbiamo sempre ammirato e che abbiamo visto nel videogioco, che vi riporteremo sotto nel dettaglio:

Cinque paia di mani

Un paio di mani con i fulmini

Tre visi intercambiabili

Due effetti di fulmini

L’effetto della Fatality di Raiden

Mortal Kombat II, è un videogioco arcade prodotto da Midway Games nel 1993 e fa parte di quella serie di videogame definita picchiaduro ad incontri. Il gioco è il seguito ufficiale di Mortal Kombat uscito un anno prima, che è diventato famoso grazie alla violenza grafica mai vista prima su altri videogiochi. Raiden nella serie fa parte delle forze del bene e rappresenta il Dio del Tuono, mandato a proteggere la terra dagli Dei Anziani dalla minaccia di Shang Tsung e Shao Kahn. Essendo un Dio possiede molte capacità soprannaturali tra cui: volare, teletrasportarsi e controllare i fulmini.



Raiden è già in preordine presso il sito di Storm Collectibles e l’uscita nei negozi della action figure è prevista per aprile 2020 al prezzo di 70.00 dollari.