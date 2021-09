Forse non tutti i fan di Naruto sanno che il canale Youtube RE:Anime sta realizzando una miniserie live action tutta dedicata alla serie animata giapponese tratta dal manga di Masashi Kishimoto, insieme a diversi adattamenti di altri anime. Ultimamente, il canale di adattamenti amatoriali sta trasponendo uno degli scontri più intensi della serie in Naruto: Shikamaru’s Revenge.

RE:Anime pubblica il primo episodio del live action Naruto: Shikamaru’s Revenge

Sul canale di RE:Anime è uscito oggi il primo episodio di Naruto: Shikamaru’s Revenge, nuova miniserie live action incentrata sull’arco narrativo di Naruto Shippuden. Per chi non conoscesse la serie, Naruto Shippuden è il nome con cui viene chiamato il secondo arco narrativo del manga, ambientato alcuni anni dopo il feroce scontro fra Naruto e Sasuke, vecchi compagni di squadra e ora acerrimi avversari. Durante questo arco della storia, i personaggi principali devono fronteggiare l’Organizzazione Alba, un gruppo di ninja rinnegati intenzionati a portare morte e distruzione in tutto il mondo. Uno degli scontri più intensi è quello tra Shikamaru e il suo maestro Asuma e due membri di Alba, i mostruosi Hidan e Kakuzu.

In questo primo episodio di Naruto: Shikamaru’s Revenge, Shikamaru e i suoi due compagni di squadra, Choji e Ino, dopo aver pianto la morte del loro maestro, organizzano ed attuano un piano ingegnoso per poter sconfiggere i due avversari, all’apparenza immortali. Sul canale di RE:Anime potete subito recuperare gli episodi precedenti a questo arco narrativo, mentre il prossimo verrà pubblicato tra due settimane.

Se siete amanti dell’animazione giapponese, sempre sul canale di RE:Anime sono stati pubblicati, insieme a quelli dedicati a Naruto, anche altri live action realizzati dal team basati su One Punch Man, Tokyo Ghoul, Hunter X Hunter, Assassination Classroom, ma anche di prodotti di animazioni occidentale, come Batman Beyond e Avatar: the Legend of Korra. Se il progetto legato a Naruto: Shikamaru’s Revenge fosse di vostro interesse, sappiate che potete sostenere la petizione di RE:Anime per realizzare un film live action su Naruto in collaborazione con Lionsgate.

A proposito di Naruto

Naruto è un manga scritto e disegnato da Masashi Kishimoto, pubblicato dal 1999 al 2014 in Giappone sulla rivista di Shonen Jump (in Italia è stato pubblicato da Panini Comics/Planet Manga dal 2005 al 2016). Ambientata nel mondo dei ninja, la storia racconta la crescita di Naruto, giovane protagonista che ambisce a diventare il nuovo Hokage, leader supremo del Villaggio della Foglia. In tenera età, nel corpo del giovane è stato sigillato il potente demone della Volpe a Nove Code, che tempo addietro distrusse il villaggio, e rendendo Naruto prima un orfano, e poi un emarginato da tutti gli altri abitanti. Crescendo, Naruto impara a collaborare con i suoi compagni di squadra, Sakura e Sasuke, addestrati dal maestro Kakashi, apprendendo anche a controllare il potere del demone che vive dentro di lui.

La storia di Naruto ha dato il via ad un vero e proprio fenomeno cult, facendo del fumetto di Kishimoto un vero e proprio fenomeno di culto: negli anni ’90, insieme a Bleach di Tite Kubo e a One Piece di Eiichiro Oda, la serie fece parte di un trittico di manga considerati come gli eredi del successo di Dragon Ball. Da Naruto sono stati tratti un anime, diversi film, videgiochi, spettacoli teatrali, e anche una serie sequel, Boruto, attualmente in corso anche in Italia.