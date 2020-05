Recensione Ramen Fury: una ciotola di divertimento

Ramen Fury è un divertente gioco con carte per 2-5 giocatori dagli 8 anni in su, ideato da Forrest-Pruzan Creative e Prospero Hall. I giocatori si danno battaglia preparando delle appetitose ciotole di ramen, i caratteristici spaghetti in brodo giapponesi, con lo scopo di ottenere il punteggio più alto.

Un packaging fuori dal comune

La prima cosa ad averci colpito di questo gioco è stato il suo packaging, che richiama in tutto e per tutto una bustina di ramen istantaneo. Una volta aperto l’involucro di plastica esterno troveremo una scatola che ricorda i noodles istantanei secchi e che conterrà il gioco vero e proprio.

Ramen Fury ha un formato compatto ideale per poter essere giocato ovunque ed è composto da due mazzi di carte (15 Carte Ciotola di Ramen e 89 Carte Ingrediente), un cartoncino fustellato con 10 Segnalini Cucchiaio da zuppa e il regolamento di gioco.

La guerra del ramen

All’inizio di ogni partita ogni giocatore avrà di fronte a sé tre ciotole di ramen che userà per creare la propria zuppa, con lo scopo di ottenere una combinazione più gustosa possibile. Per riuscire a completare una ciotola occorrerà assegnarle un gusto (manzo, gamberetti, pollo, salsa di soia e fury) e diverse combinazioni di ingredienti fino ad un massimo di 5 carte allocabili per ciotola (gusti compresi).

In ogni turno ogni giocatore potrà eseguire due azioni a scelta tra quelle possibili (preparare, pescare, assaggiare, rifornire, mangiare e svuotare) con lo scopo di ottenere quanti più punti possibili. Durante il gioco i giocatori potranno decidere di sabotare gli avversari, rovinando le loro pietanze con ingredienti sgraditi come il peperoncino, oppure rubando ad un altro un ingrediente particolare o buttando via un ingrediente potenzialmente dannoso per la propria zuppa.

Il gioco proseguirà in questo modo, con un ritmo sostenuto, fino a quando uno dei giocatori non avrà mangiato la sua ultima ciotola di ramen. A questo punto bisognerà verificare i punteggi di ognuno per stabilire chi avrà vinto la partita.

Per chi è adatto

Ramen Fury è un gioco lineare ed immediato, di rapida esecuzione.

Caratterizzato da partite dalla durata di venti minuti al massimo e da un formato ridotto, questo gioco con carte è un perfetto filler che si presta ad essere giocato ovunque e che risulterà particolarmente apprezzato da giocatori casual e bambini. L’aspetto negativo di questo titolo risiede nella sua eccessiva linearità, laddove ci troveremo di fronte un gioco semplice che non mostrerà particolari guizzi o meccaniche innovative. In questo senso i giocatori più esperti ed amanti di titoli più complessi troveranno in Ramen Fury un gioco dalla grafica accattivante ma dalle meccaniche poco sfidanti.