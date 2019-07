Red Bull Untapped: il 4 agosto la finalissima di Londra del torneo di Magic

Il 4 agosto si terrà la finale del torneo di Magic: The Gathering Red Bull Untapped. L'evento si terrà a Londra presso Red Bull Gaming Sphere.

Il 6 luglio scorso, presso la stazione Leopolda di Firenze, si è tenuto il torneo di qualificazione del Red Bull Untapped, il torneo di Magic: The Gathering organizzato da Red Bull.

Red Bull Untapped rappresenta un importante passo per questo storico marchio che è da sempre vicino al mondo degli e-sport, che con questa competizione internazionale si avvicina così al circuito competitivo dei giochi di carte, scegliendo il gioco di carte strategico punta di diamante di Wizards of the Coast.

Red Bull ha infatti scelto il Magic: The Gathering perché con i suoi giocatori (più di 38 milioni in tutto il mondo) e la sua ventennale esperienza nel campo del gioco competitivo, rappresenta una vera e propria istituzione nel panorama dei giochi di carte collezionabili.

In questo modo Red Bull legherà così il suo nome alle qualificazioni future per eventi Mythic Championship con la neonata Magic Pro League, una lega in cui sarà possibile per la community di gioco sfidare i 32 giocatori più forti al mondo.

L’appuntamento di Firenze era una delle tappe in cui sono stati selezionati gli 8 giocatori più forti del panorama competitivo del gioco. Ad emergere vittoriosi dalla data fiorentina e a guadagnarsi l’accesso alla finale di Londra sono stati Javier Dominguez e Luca Simonato.

Terminate le fasi di qualificazione del torneo gli 8 finalisti avranno modo di misurare le loro abilità e la potenza dei rispettivi deck in una location davvero eccezionale: l’esclusivo Red Bull Gaming Sphere di Londra. I finalisti gareggeranno per un ricco montepremi di 60.000 dollari e la possibilità di accedere al Mythic Championship VI, il torneo più importante di Magic: The Gathering, che si terrà a Richmond, in Virginia, dall’8 al 10 novembre 2019.

La finale di Londra prevederà soltanto sfide con il formato cartaceo del gioco e sarà disputata domenica 4 agosto 2019 presso il Red Bull Gaming Sphere. Tutti gli appassionati potranno seguire questo avvincente evento in diretta streaming sul canale Twitch di Red Bull a questo link.