Il futuro del Marvel Cinematic Universe sembra esser ricco di potenzialità, che potrebbero spingere i fan ad andare oltre la non entusiasmante Fase Quattro. Il nuovo corso che si avvierà a breve con il primo capitolo della Multiverse Saga, Ant-Man and the Wasp: Quantumania, promette infatti di offrire ai fan del franchise una serie di avventure e personaggi che saranno il motore di uno nuovo slancio narrativo. Tra chi attende con ansia l’entrata in scena di eroi dark come Blade e il ritorno di figure amate come il Diavolo Custode, non mancano coloro che guardano con attenzione al ritorno in scena di Thaddeus ‘Thunderbolt’ Ross, il generale che in passato si è dimostrato spesso una spina nel fianco per gli eroi marveliani sul grande schermo. Ad intrigare, tuttavia, è la possibilità di vedere in scena anche una versione fumettistica piuttosto particolare di Ross, stuzzicando i fan con l’idea di vedere Hulk Rosso (o Red Hulk all’americana) nel Marvel Cinematic Universe.

Nel futuro del Marvel Cinematic Universe vedremo Red Hulk?

Alla morte di William Hurt, che ha interpretato Ross da L’Incredibile Hulk (2008) sino a Black Widow (2020), si era temuto che il personaggio venisse meno anche nella continuity del franchise, seguendo l’esempio di quanto fatto con T’Challa, la Pantera Nera originale che ha passato il testimone alla sorella Shuri alla prematura scomparsa del suo interprete, Chadwick Boseman. Ha decisamente colto di sorpresa la scelta di affidare il ruolo di Ross a Harrison Ford, che esordità in questo ruolo in Captain America: New World Order, film inserito nella Fase Cinque del franchise marveliano, che potrebbe rivelarsi anche la prima apparizione di Hulk Rosso nel Marvel Cinematic Universe.

Nel Marvel Universe fumettistico, la nascita di Hulk Rosso, ribattezzato Rulk dai suoi stessi creatori (Jeph Loeb e Ed McGuinness), è stata al centro di una saga che si è sviluppato tra il 2008 e il 2010, subito dopo gli eventi di World War Hulk. Dopo una lunga ricerca di chi fosse il misterioso emulo rosso di Hulk, si scoprì infine che era nientemeno Thaddeus Ross, che aveva accettato di prestarsi come cavia agli esperimenti dell’Intellighenzia, in cambio della risurrezione della famiglia e vedendo in questo folle piano la possibilità di ottenere sufficiente potere per cambiare il mondo, secondo una sua ottica personale. Uno spunto che potrebbe rivelarsi ispirazione per il ritorno di Ross in Captain America: New World Order.

Sul piano cronologico, l’ultima apparizione di Ross risale alla scena della commemorazione per la morte di Tony Stark nel finale di Avengers: Endgame, ma gli indizi che possono condurre a una sua trasformazione possono risalire più indietro, sino a Civil War. Quando Ross presenta ai Vendicatori gli Accordi di Sokovia confessa di esser stato colpito da un infarto mentre giocava a golf, trauma che gli ha consentito di sviluppare una nuova ‘prospettiva’, come confida agli eroi. Come se non bastasse, in Black Widow viene fatta menziona di un altro problema medico del generale, sopravvissuto grazie a un triplo bypass coronarico, nonostante lo si veda apparentemente in ottima salute.

Considerato che siamo all’interno di un universo popolati di superesseri e sieri del supersoldato, sembra lecito pensare che un uomo con le conoscenze di Ross abbia avuto accesso a tecnologie avveniristiche, forse non del tutto legali o eticamente accettabili. Sapendo come in Captain America: New World Order sarà presente anche una figura particolarmente legata alla nascita di Rulk, il Capo, gli indizi che ci conducono ad attenderci la presenza di Red Hulk nel Marvel Cinematic Universe si fanno sempre più consistenti.

Dettaglio da non trascurare è la scelta di Marvel Studios di effettuare un recast per Ross. Se per il personaggio non fosse stato previsto uno sviluppo centrale all’interno del franchise, si sarebbe potuto fare una rapida menzione di una sua eventuale dipartite, ma si è invece preferito coinvolgere nel franchise, in questo ruolo, un attore carismatico come Harrison Ford. Avere a disposizione un volto caro ai fan (Indiana Jones, Blade Runner, Star Wars) e non sfruttarlo al meglio sarebbe un grosso errore da parte dei Marvel Studios, tanto che ragionevolmente si può supporre che, sfruttando la CGI, anche un non più giovane Ford possa diventare un superessere.

In tal senso, Captain America: New World Order potrebbe esser il punto di svolta della figura di Ross, che proprio negli eventi del film potrebbe trovare un’eco di quanto vissuto nei comics e avviarsi verso la sua seconda identità di Hulk Rosso. Ruolo che potrebbe trovare spazio anche in Thunderbolts, il film corale dedicato agli antieroi del Marvel Cinematic Universe, in cui attualmente non è annoverato Ford, ma come ci ha insegnato l’esperienza i Marvel Studios sanno ancora come sorprenderci.

L’offerta di Disney+