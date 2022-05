Eleven, la casa di produzione della fortunata serie Sex Education, ha annunciato una nuova serie horror dal titolo Red Rose. Secondo quanto riportato da Variety la serie sarà incentrata su un gruppo di adolescenti nel pieno delle loro vacanze scolastiche estive e verrà creata dai gemelli Michael e Paul Clarkson.

Red Rose: quello che sappiamo sulla nuova serie Netflix

Red Rose è ambientata a Bolton, cittadina nel nord-ovest dell’Inghilterra. Red Rose è il nome di un’app per smartphone che se scaricata può avere conseguenze nefaste. In Red Rose una delle ragazze di questo gruppo di amici, Rochelle Jackson, scarica l’applicazione creando una catena di sfide mortali che dovrà affrontare insieme ai suoi compagni per fronteggiare una malefica entità entrata a far parte delle loro vite.

Red Rose è diretta da Ramon Salazar (il thriller di Netflix Elite), Henry Blake (nominato ai BIFA e ai BAFTA per County Lines) e Lisa Siwe (The Bridge, Temple), con Camilla Bray come produttrice. Il casting è curato da Kharmel Cochrane (Men, The Northman).

I protagonisti della serie sono Amelia Clarkson (The Last Kingdom), Isis Hainsworth (Emma), Ali Khan (The School for Good and Evil), Ashna Rabheru (Sex Education), Ellis Howard (Catherine the Great), Adam Nagaitis (Chernobyl), Natalie Gavin (Gentleman Jack), Samuel Anderson (Doctor Who) e gli esordienti Harry Redding e Natalie Blair.

Michael e Paul Clarkson hanno dichiarato:

“Siamo entusiasti del cast di talento che abbiamo riunito in Red Rose. Hanno catturato brillantemente lo spirito del Nord con le loro interpretazioni ricche di sfumature, devastanti ed esilaranti. Non vediamo l’ora che il resto del mondo si innamori di loro, proprio come abbiamo fatto noi. Stanno rendendo Bolton – e noi – orgogliosi.”

Wilson ha aggiunto:

“Lavorare con Kharmel Cochrane per trovare il nostro meraviglioso cast è stata una gioia. Ha il genio di trovare attori sconosciuti e di fare scelte davvero ispirate. Con Red Rose, Kharmel ha superato se stessa. Tutti i membri del nostro cast sono brillanti e ci sentiamo onorati di lavorare con loro.”

Per ora non abbiamo una data d’uscita su Netflix.