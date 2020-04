Resident Evil 3: The Board Game, annunciato il kickstarter

Steamforged Games annuncia di voler lanciare su Kickstarter il crowdfunding per Resident Evil 3: The Board Game, gioco in scatola ispirato all’omonimo videogioco. Lo storico titolo PlayStation è stato recentemente riproposto da Capcom sotto forma di remake di ultima generazione, accattivandosi l’attenzione mediatica di tutto il mondo nerd.

A discapito dell’emergenza sanitaria che sta mettendo in scacco la filiera di produzione dei giochi di società, l’editore britannico ha deciso di cavalcare l’onda del momento, magari nella speranza di emulare il successo esibito dal Kickstarter di Frostheaven, attualmente a sei milioni di dollari.

Orientandosi con le poche informazioni messe a disposizione, Resident Evil 3: The Board Game sembrerebbe ricalcare da vicino le regole predisposte dal suo predecessore, Resident Evil 2: The Board Game. Si tratta quindi di un gioco in scatola cooperativo da 1 a 4 giocatori, affrontabile come singola una singola campagna “lunga più di 30 ore” o a piccole dosi, con scenari “one-shot”.

Ricompariranno molti dei personaggi topici del videogame: Jill Valentine, Carlos Oliveira, Mikhail Viktor, Nicholai Ginovaef saranno tutti giocabili, ma altri ancora potrebbero aggiungersi strada facendo. In effetti, parte del divertimento dei titoli di Steamforged Games si ritrova proprio nell’uso estensivo di decine di personaggi ricreati impeccabilmente sotto forma di miniature.

Il Kickstarter andrà online il 28 aprile, mentre non sono state rilasciate stime per quanto riguarda le tempistiche di consegna del prodotto. Allo stesso tempo, l’interesse dimostrato per il prodotto da parte del pubblico ha già convinto l’editore a “premiare” i propri fan con una miniatura di gioco aggiuntiva.

Resident Evil™ 3: The Board Game is coming to Kickstarter!https://t.co/AsCgzs85Kz The creators of Resident Evil™ 2: The Board Game are back with a brand new board game based on Capcom’s classic survival horror series#boardgames #tabletop #residentevil #RE3 #RE3TBG #capcom pic.twitter.com/Dbwe7ZuC8z — Steamforged Games (@SteamforgedLtd) April 6, 2020

Si tratta di Jill Valentine con addosso il suo costume alternativo da motociclista: un’uniforme di pelle nera aderente e una scollatura mozzafiato. Un’estetica molto anni Novanta che, tuttavia, sembra riflettere lo stile grafico a cui si affida l’intero progetto.