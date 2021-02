Revell Porsche Diesel Junior 108 è un kit pensato da Revell per iniziare al modellismo le nuove generazioni, ideale per essere costruito in poche ore e assicurare un risultato davvero eccellente. Ecco perché la scelta del soggetto è ricaduta su un trattore rosso fiammante con dettagli cromati e bellissimi cerchi bianchi.

Easy Click System

Dietro questa tecnologia sviluppata da Revell (uno dei più importanti produttori di kit da modellismo di sempre) ci sono anni di esperienza. In pratica si tratta di un sistema di montaggio che non prevede colla ne colori. Ovviamente, se lo si desidera, si può procedere in modo “tradizionale” ma per montare il kit Revell Porsche Diesel Junior 108 basteranno un tronchesino a lama piatta, un bisturi da modellismo, un po’ di attenzione nello staccare i pezzi più fini e un altro po’ di pazienza nell’assemblare i pezzi.

Revell Porsche Diesel Junior 108: Il kit

Quando si apre la scatola del Revell Porsche Diesel Junior 108 ci si trova di fronte a quattro buste contenenti un totale di sei sprue (i telai) contenenti i pezzi, le ruote e i particolari cromati. Oltre a questi troviamo il manuale di istruzioni (senza sarebbe leggermente difficile assemblare tutto) e due foglietti, uno con le decal (per i tradizionalisti) e uno con gli adesivi (per chi ancora non sa come si applicano le decal). Nel libretto di istruzioni è comunque riportata una piccola guida su come si costruiscono i modelli (giusto le basi) e una referenza sui colori da utilizzare nel caso si volesse procedere in questo senso. Cosa è una referenza? Semplice, un elenco con i colori da utilizzare con dei codici numerici che indicano, per esempio, che tonalità di rosso utilizzare.

Manualità e pezzi

Dopo aver aperto tutte le buste è finalmente arrivato il momento di iniziare. Col nostro tronchesino dovremo andare a separare i pezzi dallo sprue seguendo lo schema mostrato dal libretto di istruzioni. Mano mano che si procede nella costruzione del Revel Porsche Diesel junior 108 si cominceranno ad aggiungere dettagli alle parti principali del motore, del telaio e dell’abitacolo. Ed è qui che si dovrà fare maggiore attenzione nel separare i pezzi. Alcuni dettagli, infatti, sono molto sottili e per evitare di romperli conviene utilizzare il tronchesino senza entrare a contatto diretto col pezzo; staccato dallo sprue si procederà con il bisturi facendo attenzione a non lasciare inestetici residui di plastica.

Seguendo le istruzioni si andranno a incollare gli adesivi sulla plastica (se seguite la via classica questa fase, con le decal al posto degli adesivi, avverrà al termine del montaggio e della colorazione) e si porterà così a termine un modello estremamente dettagliato e relativamente semplice per chi non aveva mai considerato di essere in grado di assemblare un modellino.