Revell Porsche Gift set – Recensione

Nel mondo del modellismo Revell è una delle più importanti realtà mondiali anche grazie a scatole come il Porsche Gift Set dedicato a due tra i più popolari modelli Porsche degli ultimi anni: 918 Spyder e Panamera. In questi kit, oltre ai modelli, Revell inserisce anche un set base di colori e colla per iniziare a costruire i modelli fin dall’apertura della scatola.

Non si tratta però di modelli “facilitati” quelli nel Revell Porsche Gift set, bensì veri e propri kit da incollare e verniciare prima di esporli. Ovviamente la qualità delle plastiche e delle stampate è eccellente e non si notano grandi imperfezioni che richiedano qualcosa di più di una leggera passata di carta vetro prima della vernice.

Revell Porsche Gift Set: 918 Spyder

Il primo kit incluso nel Revell Porsche Gift Set è dedicato alla 918 Spyder, la prima due posti ibrida prodotta da Porsche. La carrozzeria è eccellente, realizzata in plastica grigio metallizzato robusta e davvero dettagliata. Gli interni sportivi sono semplicemente perfetti, con sedili e interni molto curati.

Degno di nota l’insieme composto dal motore, dai leveraggi delle sospensioni e della trazione posteriore che si innestano in una culla che nascondere è “fare peccato”. Il motore, realizzato in più parti e da colorare molto attentamente perché una volta posizionato rimarrà comunque visibile sotto lo splendido cofano trasparente che andrà arricchito da un’apposita decalcomania che va a replicare la particolare struttura del pezzo originale.

Anche in questo caso non mancano i quattro bellissimi cerchi da cui si intravedono le pinze dei freni e i dischi realizzati in modo esemplare. L’unica nota stonata di tutto il kit è rappresentata dai due radiatori, che presentano un ritiro nella parte più interna del pezzo. Per fortuna, una volta dipinti e assemblati tutti i pezzi, questo difetto non è visibile, quindi ci si può limitare a un semplice lavoro di pittura che vada a minimizzare il tutto.

Revell Porsche Gift Set: Panamera

Il secondo kit di questo Revell Porsche Gift Set di cui parleremo è quello dedicato alla Panamera, una sportiva per tutta la famiglia che ha conquistato i cuori degli appassionati della casa di Stoccarda.

Come nel caso della 918 Spyder la carrozzeria è stampata in modo perfetto, senza ritiri o imprecisioni. Gli interni sono riprodotti in una marea di pezzi che ci permettono di verniciare ogni singolo particolare prima di incollarlo in posizione.

Ma non è solo la parte interna della Panamera che Revell ha riprodotto in modo perfetto. La scocca, il motore, gli scarichi e tutti i dettagli che compongono la parte inferiore della vettura fino ad arrivare ai bellissimi cerchi cromati sono stati replicati in scala senza che questo ne sminuisse la bellezza del modello in scala 1:1.

La scomposizione dei pezzi, una cosa che spesso spaventa i modellisti, è stata curata da Revell in modo davvero certosino. Ogni pezzo si combina con l’altro senza problemi, gli incastri sono perfetti e una volta incollato tutto l’insieme è solido e robusto. Ovvio non ci si deve giocare a Destruction Derby ma non è nemmeno qualcosa che può rompersi al minimo tocco.

Videorecensione