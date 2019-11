Rick and Morty: The Morty Zone Dice Game arriva il nuovo gioco da tavolo di Rick e Morty

Rick and Morty: The Morty Zone Dice Game sarà il nuovo gioco da tavolo ispirato alla serie animata Rick e Morty

In arrivo da Cryptozoic e Cartoon Network Rick and Morty: The Morty Zone Dice Game, gioco da tavolo di Rick and Morty ispirato alla quarta stagione dell’irriverente show di animazione Adult Swim.

Rick and Morty: The Morty Zone Dice Game. sarà un gioco in scatola competitivo per 2-4 giocatori, che prevederà elementi roll-and-write. I giocatori tramite il lancio di alcuni dadi colorati dovranno tenere traccia dei vari risultati sulla Tabella del Fato (Fate Board), una apposita lavagna cancellabile sulla quale sarà possibile tenere traccia dei punti accumulati durante la partita.

In ogni turno i giocatori dovranno lanciare i dadi e annerire di volta in volta (dove possibile) i numeri di un determinato colore. Lo scopo del gioco sarà quello di accumulare più punti, guadagnando un punto per ognuno dei numeri cancellati sulla Tabella del Fato, oppure utilizzando le carte bonus, che offriranno delle ricompense ai giocatori che ne soddisferanno i requisiti.

Rick and Morty: The Morty Zone Dice Game potrebbe sembrare all’apparenza un gioco di fortuna, tuttavia la presenza di diversi obiettivi (alcuni dei quali segreti) e le incognite rappresentate dalle carte Rick, renderanno l’intera esperienza strategica e non lineare.

Le carte Rick, che ogni giocatore dovrà pescare prima di lanciare i dadi, porteranno nel gioco quella scintilla di follia e di caos tipica di Rick Sanchez, rendendo ogni round imprevedibile.

All’interno di ogni scatola del gioco sarà possibile trovare: 45 cards, 25 carte Public Bonus, 20 carte Rick, 4 Fate Boards cancellabili, 4 pennarelli da lavagna, 10 Secret Death Crystal Token, 8 dadi (2 rossi, 2 verdi, 2 blu, 2 neri) e il libretto delle regole.

Rick and Morty: The Morty Zone Dice Game sarà distribuito, in inglese, a partire dal 19 novembre 2019 e avrà un costo di 25 dollari. Al momento non ci sono informazioni riguardo un’eventuale localizzazione italiana.