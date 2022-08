Della serie spin-off di Batman sul personaggio di Pinguino se ne parla sempre più, in particolare da quando ha debuttato nelle sale The Batman di Matt Reeves e con Robert Pattinson. Ora sono emerse buone novità sulla produzione targata Warner Bros./DC, ambientata nel Bat-verse e supervisionata dallo stesso Reeves. The Penguin (Il Pinguino) – questo il titolo provvisorio in versione originale – si espande nel mondo creato dal regista per il film di cui sopra e si concentra, appunto, sul mafioso Oswald “Oz” Cobblepot, il cattivo interpretato da Colin Farrell, mentre scala i gradini della malavita di Gotham City. Come ricorda comicbook.com, la serie limitata è in lavorazione da prima della fusione tra Warner Bros e Discovery, e prima che le misure aggressive per il taglio dei costi del CEO David Zaslav cancellassero gli adattamenti DC Comics di HBO Max, Batgirl e Wonder Twins.

spin-off Pinguino

Le riprese della serie spin-off su Pinguino

Le riprese della serie spin-off di Batman con Colin Farrell nei panni del Pinguino dovrebbero cominciare nei primi mesi del 2023, e più precisamente a febbraio. Non abbiate paura, non c’è in vista una cancellazione del progetto. Anzi, David Zaslav ha affermato che Warner Bros “spenderà molto di più” per la programmazione HBO Max Original nel 2022 e nel 2023. Lo ha dichiarato durante il suo rapporto sugli utili del secondo trimestre della società, aggiungendo che “la qualità è ciò che conta“. Di seguito le sue parole:

La qualità è ciò che conta. La qualità è ciò che Casey [Bloys, Chief Content Officer di HBO Max] e quel team stanno offrendo. È il miglior gruppo del settore. Sono tutti impegnati sotto contratto, e spenderemo molto di più quest’anno e il prossimo anno di quanto abbiamo speso l’anno scorso nell’anno precedente. C’è stato un po’ di entusiasmo oggi su HBO Max: inizieremo a fare meno serie. La nostra strategia è abbracciare e supportare, quindi guidare l’incredibile successo che HBO Max sta avendo. Non solo leggono le sceneggiature, ma combattono con tutti i creativi per rendere il contenuto e la narrazione il più forte possibile. È in un momento davvero unico. Pensiamo che sia una risorsa straordinaria, un vantaggio straordinario.

Ricordiamo che la serie spin-off su Pinguino è stata ordinata lo scorso marzo e sarà prodotta da Matt Reeves, Colin Farrell, Dylan Clark e Lauren LeFranc, la quale sta scrivendo le sceneggiature e fungerà da showrunner. Prima di concludere, vi segnaliamo che su Amazon potere acquistare The Batman in versione 4k.