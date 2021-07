Rise of the Pink Ladies: in arrivo il prequel di Grease

Chi non conosce Grease, il film musicale del 1978 diretto da Randal Kleiser, interpretato niente poco di meno che dai magnifici John Travolta e Olivia Newton-John? Grease è considerato uno dei film più famosi di tutti i tempi, che ha segnato e cambiato la vita dei giovani ragazzi dagli anni ’80 e delle generazioni a venire.

Ora sembra proprio che sia in via di produzione un prequel, intitolato Rise of the Pink Ladies, ordinato da Paramount+, secondo quanto riportato da The Hollywood Reporter, per un totale di 10 episodi. Vediamo più nel dettaglio.

Rise of the Pink Ladies: il prequel di Grease

Grease della Paramount Pictures, basato sull’omonimo musical del 1971 di Jim Jacobs e Warren Casey, con John Travolta e Olivia Newton-John, è uscito nelle sale il 16 giugno 1978. Tra i personaggi chiave del film ambientato negli anni ’50 c’erano le Pink Ladies, una gang di ragazze greaser composta da Frenchy (Didi Conn), Jan (Jamie Donnelly), Marty Maraschino (Dinah Manoff) e la leader Betty Rizzo (Stockard Channing). Una nuova generazione di Pink Ladies e le loro controparti maschili, i T-Birds, apparvero in Grease 2 del 1982.

Ora le Pink Ladies ritornano sulle scene ancora una volta, grazie a Rise of the Pink Ladies, prodotto da Nicole Clemens presso Paramount Television Studios.

Di cosa parlerà quindi lo show? Rise of the Pink Ladies si svolge quattro anni prima di Grease, prima che il rock ‘n’ roll dominasse e prima che i T-Birds fossero i più cool della scuola. La serie si comporrà di 10 episodi e segue quattro ragazze emarginate e stufe che osano divertirsi alle loro condizioni, scatenando un panico morale che cambierà la Rydell High per sempre.

A quanto pare però, il progetto non è completamento nuovo perché la società madre della Paramount, ViacomCBS, stava originariamente sviluppando Rise of the Pink Ladies per il servizio di streaming HBO Max della WarnerMedia, nell’ottobre 2019, con il titolo Grease: Rydell High.

HBO Max tuttavia decise di scartare la serie a causa di un cambio di gestione che ha visto il capo di Casey Bloys prendere lo streamer sotto la sua supervisione. Quindi il progetto è passato a Paramount+, dove ha subito una revisione creativa e ha ottenuto un nuovo titolo.

La scrittrice Annabel Oakes (Atypical, Awkward) è rimasta sempre con lo show e sarà la showrunner di Rise of the Pink Ladies ed è produttrice esecutiva con Marty Bowen della Temple Hill e Erik Feig della Picturestart.

