Dopo aver perso le proprie identità segrete, gli ultimi figli di Krypton vedranno finalmente ripristinati i propri alter ego: entrambe le generazioni di Superman, sia Clark Kent sia suo figlio Jon, vedranno le loro identità segrete ripristinate in Action Comics #1050, in vendita a dicembre negli Stati Uniti.

Ritornano le identità segrete di Superman e Jon Kent

Comicbook ha appreso in esclusiva che Superman e suo figlio riavranno le loro identità segrete: loro due infatti hanno trascorso la maggior parte degli ultimi anni senza un’identità segreta. Clark ha perso il suo alter ego alla fine dei New 52, ​​poi l’ha ripristinato brevemente in Rebirth prima che Brian Michael Bendis lo rivelasse di nuovo al mondo. Jon Kent, essendo il figlio di Superman, non ha mai avuto un’identità segreta tutto sommato, poiché quando ha assunto il ruolo, quella di suo padre era già più che nota.

Al momento la situazione non va bene per la famiglia Kent: ci sono stati alcuni intoppi per le loro identità segrete e qualcuno di importante per loro deve affrontare terribili conseguenze, quando torneranno i loro alter ego. Lo scrittore di Action Comics, Phillip Kennedy Johnson, ha affermato:

Le storie che stiamo per raccontare in Superman e Adventures of Superman: Jon Kent sono una celebrazione di tutto ciò che è Superman, dalla Super Family al Daily Planet, fino alla storia d’amore più iconica dei fumetti, ovvero quella tra Lois e Clark. Alcuni elementi della loro relazione possono essere presenti solo se mantengono la loro identità segreta. E anche solo a livello personale, rivedere di nuovo Clark Kent con la cravatta e gli occhiali, mentre si strappa la camicia per rivelare la S sotto, è semplicemente INCREDIBILE. È un’immagine che ti fa sentire la musica di John Williams direttamente nelle orecchie e ti sembra di poter volare. È così che vogliamo che si senta un lettore in ogni storia di Superman.

Il topos dell’identità segreta è stato a lungo una parte fondamentale della narrativa sui supereroi, ma quasi nessuno l’ha usato in più storie quanto Superman. Action Comics #1050 arriverà sugli spalti il ​​mese prossimo, con 25 varianti di copertine con alcuni dei più grandi nomi dei fumetti. Dopo la battaglia su Warworld e Dark Crisis on Infinite Earths, questo numero dà il via a un nuovo status quo, con Kal-El che torna sulla Terra e condivide i doveri come suo protettore con Jon Kent, che vegliava su di noi mentre suo padre era nello spazio. Inoltre, come ci ha detto di recente Williamson, presenterà pesantemente Lex Luthor, che tirerà le fila anche da dietro le sbarre.