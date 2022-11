Le star di Ritorno al Futuro Michael J. Fox e Christopher Lloyd hanno deciso di omaggiare il celebre franchise con una serie di articoli di abbigliamento messi in vendita attraverso il loro negozio di merchandising lanciato sul web da pochi giorni. Il primo ad annunciare tale progetto è stato proprio Lloyd tramite Twitter pubblicando un tweet con una foto che ritrae se stesso e Fox che si abbracciano mentre indossano magliette ispirate al film:

Great Scott! Our first ever Back To the Future merchandise store that @RealMikeFox and I designed is finally here! Shop the full collection at https://t.co/Rk0z10HAtl pic.twitter.com/NgFBdL6um1 — Christopher Lloyd (@DocBrownLloyd) November 10, 2022

Ritorno al Futuro: il negozio online e il futuro del franchise

Le suddette magliette di colore nero, una a maniche lunghe e una a maniche corte, sfoggiano il motto “Outatime Since 85” con immagini provenienti dal film del 1985. Gli abiti, inoltre, sono stati disegnati e progettati proprio da Lloyd e Fox. I fan del franchise, quindi, possono osservare l’intera collezione di abbigliamento, ognuno con citazioni famose e immagini dei vari film, nel negozio online di Ritorno al Futuro.

Ricordiamo che in Ritorno al Futuro, Fox ha interpretato Marty McFly, un adolescente californiano che torna indietro nel tempo negli anni ’50 dopo che un esperimento scientifico del suo amico, Emmett “Doc” Brown, è andato storto. Marty incontra versioni più giovani dei suoi genitori e deve assicurarsi che si innamorino, altrimenti non esisterà. Deve anche tornare ai suoi tempi per salvare la vita di Doc Brown. Il film, diretto da Robert Zemeckis e co-sceneggiato da Zemeckis e Bob Gale, è stato un successo immediato, generando 388,8 milioni di dollari al botteghino in tutto il mondo e diventando uno dei film di maggior incasso degli anni ’80.

Fox e Lloyd hanno recitato insieme anche nei sequel successivi di Ritorno al Futuro, tra cui Ritorno al Futuro parte II nel 1989 e Ritorno al Futuro parte III nel 1990. Il grande successo del franchise permise anche di creare una serie TV ispirata al film, Back to the Future: The Animated Series, andata in onda sulla CBS dal settembre 1991 al dicembre 1992. Lloyd in seguito riprese il ruolo di Doc Brown nel cortometraggio direct-to-video del 2015, Doc Brown Saves the World. Inoltre, nel 2023, dovrebbe anche debuttare a Broadway un musical di Ritorno al Futuro con Roger Bart nei panni di Doc. Recentemente, infine, Fox ha ufficialmente annunciato un remake di Ritorno al Futuro, anche se non vi sarà Lloyd nei panni di Doc essendosi ritirato dalla recitazione nel 2020. Le informazioni sono molto scarse, anche perché i Zemeckis e Gale non sembrano intenzionati a produrre dei remake.