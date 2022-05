Continuano le cancellazioni televisive in casa CW. In occasione della recente presentazione del palinsesto 2022/2023 l’emittente americana ha annunciato ufficialmente la fine di Riverdale, serie tratta dall’universo fumetti Archie Comics. La settima stagione sarà dunque l’ultima.

La settima stagione di Riverdale sarà l’ultima

Arrivata nel 2017, la prima stagione di Riverdale è diventata in breve tempo una delle più seguite del panorama CW, facendo registrare ottimi ascolti. Lo show è poi arrivato su Netflix, ma i problemi di sceneggiatura delle successive stagioni, uniti al calo di interesse dei fan, hanno portato la CW a farlo terminare prima del previsto.

La serie vede KJ Apa nel ruolo di Archie Andrews, Lili Reinhart come Betty Cooper, Camila Mendes come Veronica Lodge e Cole Sprouse nei panni di Jughead Jones, il narratore della serie. Nel cast ci sono anche Madelaine Petsch nei panni di Cheryl Blossom, Ashleigh Murray nei panni di Josie McCoy, Casey Cott nei panni di Kevin Keller, Charles Melton e Ross Butler nei panni di Reggie Mantle e Vanessa Morgan in quelli di Toni Topaz.

Riverdale racconta le vicende di quattro ragazzi, Archie, Betty, Jughead e Veronica, che esplorano le oscurità della città di Riverdale, apparentemente perfetta, ma che cela oscuri segreti. Le voci di una fine prematura della show giravano da mesi e il cast era già pronto a dire addio alla serie.

Riverdale ha avuto anche un crossover con Le Terrificanti Avventure di Sabrina, serie Netflix incentrata sulla celebre strega, interpretata da Kiernan Shipka. L’attrice ha ripreso il suo ruolo in uno speciale arco narrativo pensato per la sesta stagione.

Al momento non è ancora stata annunciata una data di uscita precisa, ma la settima stagione di Riverdale arriverà nel 2023. Nel frattempo vi ricordiamo che la CW ha cancellato numerosi show, tra cui Batwoman, Legends of Tomorrow, Naomi e il reboot di Streghe, aprendo le porte a una nuova fase della sua programmazione.