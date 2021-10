Sabrina Spellman arriva (finalmente) a Riverdale

A Riverdale, è arrivata una “nuova” strega. Stando a quanto visto nel nuovo trailer, Sabrina Spellman, la protagonista di Chilling Adventures of Sabrina (Le Terrificanti Avventure di Sabrina), serie tv in esclusiva Netflix, è arrivata a Riverdale.

Sabrina, interpretata ancora una volta da Kiernan Shipka, apparirà nella sesta stagione della serie, per uno speciale arco narrativo, composto da cinque puntate, che verrà messo in onda a partire dal prossimo 16 novembre. Sabrina appare alla fine del trailer, vestita con un lungo mantello rosso, che commenta ironicamente la situazione con “guarda guarda dove mi ha trascinato il Gatto Nero…”

Il trailer ha anche, in qualche modo, anticipato la piega, nettamente dal sapore più soprannaturale, che la serie di Riverdale intraprenderà nel corso della sesta stagione, durante la quale verrà introdotto anche un vero e proprio Diavolo nella storia principale. Per quanto riguarda il personaggio di Sabrina, la Warner Bros ha confermato la presenza di Shipka nella serie, rilasciando una foto dell’attrice sul set dello show, con il breve ma incisivo commento: “sembra che qualcuno stia facendo la spola tra Greendale e Riverdale…”

Kiernan Shipka riprenderà il ruolo di Sabrina Spellman, protagonista delle Chilling Adventures of Sabrina, serie messa in onda da Netflix per un totale di 36 episodi in due stagioni, divise in quattro parti, uscite originariamente a partire da ottobre 2018, fino a dicembre 2020. Prima della cancellazione dello show, era prevista una quinta parte che avrebbe caratterizzato un crossover con Riverdale, che sfortunatamente non è mai stato confermato, ma che potrà, in qualche modo, vedere la luce con questi speciali episodi crossover.

L’idea di incrociare le due serie, che da subito sono state poste nello stesso universo narrativo, risale fin dalle primissime puntate. La brusca interruzione della serie dedicata alla giovane strega Sabrina, ha però fatto saltare ogni speranza di un incontro canonico tra le due ambientazioni, cosa caldeggiata moltissimo dai fans e che, per quanto limitatamente, vedrà infine la luce con questo specifico arco narrativo di Riverdale.