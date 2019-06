Robert Downey Jr. insieme alla Footprint Coalition per ripulire la Terra

L'attore che ha vestito i panni di Iron Man, Robert Downey Jr., si è lanciato in una nuova sfida creando la Footprint Coalition. L'obiettivo è quello di utilizzare l'intelligenza artificiale per ripulire il nostro pianeta.

L’attore che ha vestito i panni di Iron Man, Robert Downey Jr., si è lanciato in una nuova sfida creando la Footprint Coalition. Infatti, nel corso di una conferenza che si è tenuta a Las Vegas, l’attore avrebbe preso parte all’evento proprio per presentare a tutti il suo nuovo progetto. L’obiettivo è quello di utilizzare l’intelligenza artificiale per far fronte a uno dei problemi che negli ultimi tempi stanno affliggendo la popolazione globale: ripulire la Terra. Queste le parole di Robert Downey Jr.:

“Tra robotica e nanotecnologia, potremmo ripulire il pianeta in modo significativo, se non totalmente, in 10 anni”.

Nel corso della conferenza, l’attore avrebbe affrontato vari temi, parlando ovviamente del suo amato Universo Cinematografico Marvel, toccando tematiche più private, fino ad arrivare alla Footprint Coalition e all’intelligenza artificiale. Il progetto di Downey Jr. potrebbe diventare qualcosa di veramente concreto e lui stesso pare abbia garantito che a partire dall’aprile 2020 avverrà il lancio della nuova organizzazione, che avrà l’obiettivo di ripulire il mondo utilizzando lo sviluppo e l’innovazione della tecnologia.

Per Robert Downey Jr. la robotica e il progresso tecnologico sono arrivati ad un punto tale da poter fare dell’incredibile. L’attore si è mostrato molto sensibile nei confronti dello stato in cui versa oggi l’ambiente e ai problemi climatici. Non è la prima volta che l’attore si mobilita per aiutare il nostro pianeta infatti, lui insieme alla moglie Susan, hanno realizzato una serie di documentari incentrati proprio su questo delicato argomento.

Dunque, lo scopo dell’attore è quello di contribuire, seppur in modo minimo, ad aiutare il clima e l’ambiente. Cosa ne pensate di questa importante iniziativa?