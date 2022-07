Le voci sul possibile debutto di Ryan Gosling nei panni di Nova per i Marvel Studios erano sbagliate? L’attore di La La Land ha parlato dei rumor recenti che vedevano il suo ingresso nel Marvel Cinematic Universe nei panni di Richard Rider/Nova, affermando che sono solo indiscrezioni e nulla di più. Ciò non significa che Gosling non sia interessato a unirsi al celebre franchise di film e serie TV. L’attore, però, ha ammesso che gli piacerebbe interpretare un personaggio Marvel definito “meno cosmico e più soprannaturale“.

Ryan Gosling

Ryan Gosling nel Marvel Cinematic Universe?

Lo ha rivelato nel corso di un’intervista rilasciata a Josh Horowitz di MTV News e riportata da cbr.com. In tale occasione Ryan Gosling ha dichiarato che le voci sul suo coinvolgimento in un progetto incentrato su Nova sono false. In un secondo momento, l’attore ha svelato quale supereroe vorrebbe interpretare nel MCU. Dalla sua bocca è uscito un solo nome: Ghost Rider.

Ricordiamo che il personaggio è già stato interpretato sul grande schermo da Nicolas Cage. Quest’ultimo ha indossato i panni di Johnny Blaze, forse l’incarnazione più famosa dello Spirito di Vendetta, nel film del 2007 di Sony Pictures intitolato semplicemente Ghost Rider (su Amazon potete trovare il Blu-ray della versione estesa). Qualche anno dopo, nel 2011, Nicolas Cage ha ripreso il ruolo nel sequel Ghost Rider: Spirito di Vendetta, ma in seguito all’uscita del secondo film Sony, i diritti sul personaggio sono tornati ai Marvel Studios.

Non solo Nicolas Cage: Gabriel Luna ha interpretato la versione “Robbie Reyes” di Ghost Rider per la televisione. Il suo personaggio è apparso nella quarta stagione della serie ABC Marvel’s Agents of SHIELD, andata in onda da settembre 2016 a maggio 2017. Tra l’altro, in passato si era parlato di una serie stand-alone per Hulu incentrata su Ghost Rider, il cui volto principale doveva essere ancora una volta quello di Gabriel Luna, ma la produzione è poi saltata. Chissà se il personaggio del MCU tornerà sullo schermo impersonato da Ryan Gosling o se resterà solo un sogno per l’attore!

Intanto, sappiamo che i Marvel Studios hanno già confermato un progetto su Nova (sarà un film o una serie?) con protagonista l’incarnazione del personaggio di Richard Rider e che lo sceneggiatore è Sabir Pirzada, già autore degli episodi di Moon Knight.