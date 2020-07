Ryan Reynolds e Samuel L. Jackson insieme in una nuova serie tv su Quibi

Samuel L. Jackson e Ryan Reynolds lavoreranno insieme in una serie tv animata di Quibi dal titolo Futha Mucka. Stando a quanto riportato dal sito Deadline (potete leggere l’articolo originale a questo link) i due attori presteranno la voce alla versione animata di loro stessi. Di seguito trovate una piccola sinossi.

Samuel L. Jackson e Ryan Reynolds si vogliono molto bene. Per la precisione Ryan ama Sam. Quando un piccolo incidente costringerà Sam a prendersi cura di Ryan, le cose si faranno molto strane.

Jim e Brian Kehoe sono i creatori e i produttori esecutivi dello show, ma anche Jackson e Reynolds, Nina Soriano per Anonymous Content, Charlie Scully e George Dewey, Patrick Gooing per Maximum Effort, Chris Prynoski, Shannon Prynoksi e Ben Kalina per Titmouse figurano tra i produttori esecutivi.

Questa serie sarà la quarta collaborazione tra i due attori che precedentemente hanno prestato le loro voci nel film d’animazione Turbo e hanno recitato assieme anche nella commedia Come ti ammazzo il Bodyguard a cui seguirà un secondo capitolo il prossimo anno. Samuel L. Jackson ha dichiarato a Greensboro New & Record durante la promozione del film:

“Adoro Ryan e cerco di lavorare con lui. Ha fatto molte cose e ha mostrato delle ottime performance. Ho detto a lui di aver adorato guardarlo recitare in quella bara (si riferisce al film del 2010 Buried – Sepolto). E così ho pensato, ok, quel ragazzo ha qualcosa in più”

Quibi ha fatto il suo ingresso nel mondo dello streaming online ad Aprile di quest’anno e ha diverse e sostanziali differenze con gli altri siti dello stesso tipo. In particolare, Quibi si concentra sulla produzione di serie tv o film molto brevi, di facile fruizione sui dispositivi mobili e che durino all’incirca dieci minuti. Infatti anche il nome del sito è una crasi tra le parole Quick Bites.

Vi ricordiamo che questo servizio di streaming, Quibi, è disponibile anche in Italia e i contenuti non sono né tradotti né sottotitolati.