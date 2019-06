Sabretooth: Sideshow presenta la nuova statua

La linea Premium Format di Sideshow si arricchisce di una nuova statua di Sabretooth, arcinemico di Wolverine, nonchè fratellastro.

Un nuovo personaggio entra nella X-Men collection prodotta dalla Sideshow. Stiamo parlando di Sabretooth fratellastro e “nemico giurato” di Wolverine.

Sabretooth (Victor Creed) è uno dei mutanti più violenti e sanguinari nell’universo Marvel. Il suo fattore rigenerante lo rende pressoché immortale ed è sempre stato rappresentato in fumetti e cartoon con una forma animalesca caratterizzata da capelli lunghi, zanne ed artigli.

La statua appartiene alla linea Premium Format realizzata in scala 1/4 che porta la statua ad avere un’altezza di circa 45.7cm. Lo sculpt è opera di Martin Canale ed è eseguito in modo egregio inoltre grazie al paint ad opera di Chie Izuma questa statua diventa un vero e proprio capolavoro da accoppiare sicuramente alla Premium Format “gemello” di Wolverine.

La statua è realizzata in resina colorata a mano ed ovviamente prodotta in tiratura limitata anche se il numero esatto di copie totali disponibili non è ancora stato ufficializzato. Un must have sia per i collezionisti di questo genere di prodotto sia per i “semplici” appassionati degli X-Men.

Come da tradizione Sideshow saranno disponibili due versioni della statua: la Exclusive venduta solo sul sito dell’azienda americana – dove si potrà anche trovare una seconda testa alternativa – al prezzo di 625USD e la Collector che invece sarà disponibile al prezzo di 610USd e distribuita anche presso i consueti rivenditori specializzati.

La previsione di uscita di questa statua è stimata verso la metà del 2020.

Dopo che la Marvel è tornata in possesso della licenza degli X-Men sono molte le case produttrici che hanno iniziato a produrre statue dei vari personaggi ed ovviamente Sideshow, l’azienda leader in questo settore non si è fatta scappare l’opportunità. Sabretooth andrà così a far compagnia a personaggi come Magneto, Mystique, Wolverine, Rogue, Juggernaut, Psylocke, Emma Frost, X-23, Jean Gray, Cable solo per nominare quelli usciti ed annunciati ad oggi, ma sicuramente ci saranno altri personaggi che andranno a far parte della X-Men Collection della Sideshow.