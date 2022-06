La seconda stagione della nuova e moderna seria animata de I Cavalieri dello Zodiaco, Saint Seiya: Knights of the Zodiac arriverà su Crunchyroll invece che su Netflix. Il titolo della nuova stagione è Saint Seiya: Knights of the Zodiac – Battle for Sanctuary e sarà trasmessa in streaming in tutto il mondo da Crunchyroll (tranne in Asia) questa estate e se volete scoprire tutto il palinsteso estivo della piattaforma date un’occhiata a questo nostro articolo.

A proposito della prima stagione di Saint Seiya: Knights of the Zodiac

La prima stagione della serie animata, realizzata in CGI è stata trasmessa su Netflix dal 2019 al 2020, e ha adattato gli archi “Guerra Galattica”, “Cavalieri Neri” e “Cavalieri d’Argento”.

Yoshiharu Ashino (Tweeny Witches, CROSS ANGE Rondo of Angel and Dragon) ha diretto la serie presso la Toei Animation. Eugene Son (Duel Masters, sceneggiatore di B-Legend! Battle Bedaman) è stato lo story editor e il capo sceneggiatore. Terumi Nishii (JoJo’s Bizarre Adventure: Diamond Is Unbreakable, Penguindrum) ha disegnato i personaggi e Takashi Okazaki (creatore del manga Afro Samurai, character designer di Summer Wars) ha disegnato le armature. Il famoso gruppo Rock The Struts ha eseguito l’opening ufficiale PEGASUS SEIYA, una cover in lingua inglese che si ispira alla sigla originale Pegasus Fantasy del gruppo giapponese MAKE-UP per l’anime Saint Seiya del 1986. Gli Struts hanno anche contribuito a creare l’ending di fine episodio, ovvero SOMEBODY NEW.

Questa la sinossi:

Fin dai tempi antichi i giovani guerrieri che proteggono la dea Atena sono conosciuti come i Cavalieri dello Zodiaco.

Un giovane orfano, Seiya, è destinato a diventare il Cavaliere Pegasus. Atena si è reincarnata nella giovane Lady Isabel, ma questa volta sotto un’oscura profezia che la vedrà perderà la guerra contro Poseidone e Ade, sconfitta che porterà l’umanità alla rovina.

Seiya insieme agli altri giovani cavalieri di bronzo si oppongono a questa profezia con tutte le loro forze, ripromettendosi di proteggere Atena tutti i costi. Ma ora una freccia assassina ha colpito a morte il cuore della dea.

Per salvarle la vita di Atena, Seiya e i suoi compagni dovranno raggiungere il Grande Tempio e sconfiggere dodici leggendari Cavalieri d’Oro e ha solo dodici ore per farlo Ce la farà? E cosa accadrà all’oscura profezia se i cavalieri di atena avranno successo avrà successo?

Qui sotto il trailer della nuova stagione: