Mancano ormai pochissimi giorni all’apertura dei cancelli dell’edizione 2022 del San Diego Comic Con e come ogni anno oltre ad essere una occasione d’oro per l’azienda nipponica per proporre nuovi prodotti in anteprima e altri di prossima uscita, è anche l’occasione per mettere in vendita le event exclusive SDCC così ambite dai collezionisti di ogni parte del globo. Ricordiamo anche che, per la maggior parte dei casi, si tratta di esclusive solo temporanee dato che anche negli altri anni passati è capitato di veder messe in vendita le stesse esclusive anche per altri eventi come ad esempio il nostrano Lucca Comics and Games.

Le Event Exclusive

Andando in ordine le figure annunciate sulla pagina speciale in questione sono:

Super Saiyan 2 Son Goku – Event Exclusive –

Main body

Exchangeable hand left/right x 4

Exchangeable expression parts x 3

Angel Halo part

Effect parts

Questo nuovo Son Goku avrà di inedito lo sculpt del torace con lo strappo, capelli con nuova colorazione e un aura effect con lampi azzurri tipici della trasformazione di secondo livello, sarà alto circa 15 cm e il suo prezzo sarà di 70,00$

Majin Boo – Good – Event Exclusive

Main body

Exchangeable hand left/right x 2

Exchangeable expression parts x 3

Angel Halo part

Effect parts

Questo nuovo Majin Boo, nella versione buona avrà una nuova colorazione più simile a quella dell’anime con particolare attenzione per le parti lucide come i guantoni e gli stivali, sarà alto 18 cm e il suo costo sarà di circa 85,00$

Android 16 – Event Exclusive –

Main body

Exchangeable hand left/right

Exchangeable expression parts x 2

Exchangeable head parts

Android 16, conosciuto anche come C16 è un personaggio ricercatissimo nella sua prima versione quindi l’annuncio di questa nuova edizione per molti collezionisti arriva come una benedizione dal cielo. Oltre alla nuova colorazione, rivista e migliorata porterà con se vari accessori intercambiabili. Sarà alto 17,5 cm e il suo costo sarà di 65,00$

Shenron – Event Exclusive –

Main body

Dragon Ball effect

Dedicated pedestal set

Ultimo personaggio tratto dal mondo di Dragon Ball, il Drago Shenron, proposto questa volta con colorazione “pearl”. Shenron sarà completamente snodato e sarà corredato di una basetta espositiva. Alto ben 28 cm avrà un costo di circa 130,00 $.

Kong – Evennt Exclusive –

Full body

Interchangeable left hands x 3

Interchangeable right hands x 4

Interchangeable heads x 2

Axe

Heat beam effect

Mechagodzilla head accessory

Uncolored HEAV mini-vehicles x 3

Display stand

Direttamente dal film Godzilla vs Kong del 2021 arriva questa esclusiva che ritrae Kong in versione “battle Damaged”. Lo sculpt del corpo lo vede rovinosamente rovinato dalla battaglia ma non per questo sconfitto e riporta l’accessorio della testa mozzata di Mechagodzilla. La sua altezza sarà di 14,5 cm e il costo di 90,00 $.

RX-93 Gundam – Marking Plus ver. –

Main Body

Optional pair of hands

Fin-Funnel

Beam Saber

Tamashii Stage Joint

L’ultimo prodotto inserito nelle esclusive di quest’anno (manca ancora la scheda di Uchiha Madara a dire il vero) è il Gundam RX-93, il Nu Gundam, uno dei Mobile Suit più amati della saga. Il Robot fa parte di una linea economica ma non per questo non degna di attenzione. Accessori e piedistalli inclusi. Altezza 15 cm, costo 35,00 $

Dove recuperarli?

Ora, siete liberissimi di cercare di accaparrarvele ora, in anteprima, dai vari bagarini in rete, ma il nostro consiglio è quello di raffreddare l’hype, ragionare a mente fredda e attendere che il distributore Cosmic Group annunci la distribuzione di questi prodotti per qualche evento come già avvenuto più di una volta in passato.