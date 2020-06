San Diego Comic-Con@Home: l’evento sarà gratuito per tutti i partecipanti

Gli organizzatori del Comic-Con di San Diego hanno annunciato i piani per il San Diego Comic-Con@Home di questa estate che si terrà il 22-26 luglio 2020. La più grande novità è che sarà un evento totalmente gratuito per tutti senza alcun limite sui partecipanti. Il Comic-Con di San Diego è uno degli eventi di settore più attesi ed è sempre stata una sfida poter partecipare ai panel più popolari, con migliaia di campeggi all’aperto durante la notte per assicurarsi di entrare in tempo e assistere agli eventi. Quest’anno questo non sarà un problema poiché l’intera kermesse si terrà virtualmente.

Inoltre, alcune tra le cose che le persone amano di più del Comic-Con sono le esclusive e il merchandise in edizione limitata che si possono acquistare solo alla convention. A tal proposito gli organizzatori dell’evento annunciato di avere in programma una sala espositiva online completa con gli tutti gli espositori con il fine di promuovere offerte speciali e prodotti in edizione limitata unici dedicati all’evento. Ci saranno anche degli eventi speciali come giochi o attività che i partecipanti potranno svolgere comodamente a casa.

Il portavoce del San Diego Comic-Con e ovviamente del San Diego Comic-Con@Home, David Glanzer, ha dichiarato:

“Per la prima volta nella nostra storia di 50 anni, siamo felici di accogliere praticamente chiunque da tutto il mondo. Sebbene le condizioni di soggiorno a casa lo rendano un momento molto difficile, lo vediamo come un’opportunità per diffondere un po’ di gioia e rafforzare il nostro senso di comunità. “

Ancora i dettagli esatti non sono ancora stati resi noti per quanto riguarda i tipi di panel che saranno presenti e come i fan saranno in grado di parteciparvi, ma gli organizzatori hanno informato che inizieranno a fornire ulteriori dettagli negli annunci che precedono l’evento. Pertanto è consigliato di controllare periodicamente Toucan, il blog ufficiale di Comic-Con e di WonderCon, il sito Web e i canali social del San Diego Comic-Con e i canali ufficiali dei loro creatori preferiti nelle prossime settimane.