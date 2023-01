Febbraio è il mese dell’amore e una delle feste più belle e commoventi dell’anno che molti aspettano con impazienza è San Valentino. È un giorno in cui il tempo sembra passare più lentamente e l’aria si impregna di un profumo un po’ più dolce del solito. È quel periodo romantico dell’anno in cui fuori fa molto freddo e si preferisce stare dentro al calduccio magari godendosi una bella lettura in compagnia. Se poi siete amanti del Giappone, sicuramente sapete già che per loro è una festività talmente speciale e sentita che esattamente un mese dopo celebrano il White Day strettamente legato a San Valentino. Ecco, allora, alcuni manga che vi consigliamo di leggere per la festa degli innamorati. Si tratta di opere romantiche che toccano varie ambientazioni, ma che non prendono argomenti delicati e proibiti spesso ricorrenti nei fumetti nipponici.

San Valentino: i manga per la festa degli innamorati

Curiosità su San Valentino in Giappone

Il 14 febbraio è riconosciuto come una significativa celebrazione culturale e religiosa dell’amore e del romanticismo in onore di San Valentino. In questo giorno in molti paesi del mondo, le persone si scambiano scatole di cioccolatini a forma di cuore in segno di apprezzamento e soprattutto di amore. In Giappone questa giornata è un’occasione per le donne per regalare agli uomini della loro vita dei “Giri-choco” (cioccolato d’obbligo) o “Honmei-choco” (cioccolato del vero sentimento) per mostrare il loro affetto.

La tradizione vorrebbe che per impressionare e conquistare il cuore dell’uomo, la donna deve andare in cucina e preparare i cioccolatini da sola. La parte più divertente è che esattamente un mese dopo, il 14 marzo, si celebra il White Day: in questo caso, se l’uomo prova lo stesso sentimento, dovrebbe porgerle dei cioccolatini bianchi.

Fruits Basket

Fruits Basket è un manga shōjo scritto e disegnato da Natsuki Takaya che ha vinto anche il premio Kodansha nella categoria shōjo (manga generalmente consigliati a un pubblico femminile). Il manga contiene una storia intricata che arricchisce perfettamente ogni personaggio. La protagonista è Tohru Honda, una ragazza orfana che vive accampata in una tenda nel bosco da quando il nonno paterno le ha chiesto di trovarsi una nuova sistemazione in attesa che la sua casa venga ristrutturata.

Quando viene invitata a vivere dal suo compagno di classe, Yuki Soma, e i suoi cugini, Kyo e Shigure, scopre casualmente che questi e tutti i membri della famiglia sono affetti da una maledizione secondo cui, quando vengono abbracciati da una persona del sesso opposto, si trasformano negli animali dello zodiaco cinese. Il cuore gentile e forte della ragazza potrebbe solo aiutare Yuki e la sua famiglia scoprendo, però, che la maledizione è più cruenta di quanto possa immaginare. Gli episodi misteriosi e i colpi di scena nelle relazioni dei personaggi rendono Fruits Basket uno dei bestseller romantici di tutti i tempi e l’ideale da leggere a San Valentino.

Emma

Emma è un manga di Kaoru Mori di ambientazione vittoriana di grande successo che è stato premiato con il Premio Eccellenza al Japan Media Arts Festival del 2005, la traduzione in inglese è stata inserita da Library Journal come una delle migliori graphic novel del 2007 ed è stata nominata dalla Young Adult Library Services Association tra le 10 migliori graphic novel per adolescenti per il 2008. Questa serie manga segue una giovane donna che ha lasciato la sua casa per trovare lavoro come domestica per sopravvivere.

Poiché povera, tutti si aspettato solo che faccia il suo lavoro e basta, tuttavia si innamora di William, un giovane rampollo proveniente da una famiglia ricca. Sebbene i sentimenti siano reciproci, le loro differenze di classe renderanno difficile per loro stare insieme. Questa storia d’amore è interamente ambientata a Londra pertanto amerete gli abiti e gli scenari dell’età vittoriana.

Wotakoi: Love is Hard for Otaku

Wotakoi: Love is Hard for Otaku è un manga scritto e disegnato da Fujita che, dopo l’ottimo successo in Giappone, è stato tradotto anche in italiano dal 2020 al 2022. La serie è stata nominata al quarantunesimo Premio Kodansha per i manga, si è classificata al nono posto tra i manga più raccomandati nel 2017 dalle librerie giapponesi e risulta al primo posto nell’edizione del 2016 della guida annuale Kono manga ga sugoi! di Takarajimasha.

La storia vede come protagonista Narumi Momose, una giovane office lady che ha da sempre una grande passione per il mondo fujoshi e dōjinshi, ma che tiene nascosta perché è convinta che molti dei suoi problemi derivino da questa passione: infatti non ha mai avuto una relazione stabile, in quanto tutti gli uomini scappano da lei non appena scoprono i suoi interessi. Un giorno, in un nuovo ufficio, Narumi rincontra dopo tanto tempo l’amico d’infanzia Hirotaka Nifuji, un fervente appassionato di videogiochi che invece non si cura minimamente di nascondere il suo hobby. Due protagonisti con una doppia vita otaku, condividere un’anima 100% nerd sarà la via più facile per trovare l’amore?

Mars

Mars è un manga shōjo di Fuyumi Souryo apprezzato in tutto il mondo per la complessità e la caratterizzazione dei personaggi, per temi d’attualità (criminalità giovanile, bullismo e violenze). Nel fumetto si nota la presenza dello stile di Gustav Klimt nei disegni della protagonista e vari riferimenti a fatti realmente accaduti come il record in Giappone di Biaggi e argomenti attinenti al mondo delle moto e Ducati. La serie vede come protagonisti Kira Aso, una timida e solitaria sedicenne che vive per dipingere, e Rei Kashino, un arrogante e superficiale playboy amante delle corse in moto.

I due sono talmente tanto diversi da ritrovarsi inspiegabilmente non solo nella stessa città, ma anche nella stessa scuola. Un incontro casuale al parco intreccia e sconvolge totalmente le loro vite, soprattutto quella di Kira che, in un improvviso momento di coraggio, chiede a Rei di farle da modello. Cosa risponderà il ragazzo? Una dolce e tormentata storia d’amore da leggere a San Valentino che insegnerà a Kira e Rei come avere fiducia negli altri e, soprattutto, in se stessi.

Bloom Into You

Bloom Into You è un manga scritto e disegnato da Nio Nakatani che nel solo 2018 ha venduto ben 700mila copie in Giappone. La protagonista è Yuu Koito, una studentessa del primo anno delle superiori, che non ha mai avuto una relazione e non sa cosa significhi innamorarsi di qualcuno. Dopo aver terminato gli esami, un suo compagno di classe e grande amico le confessò il suo amore. Tuttavia, lei scoprì di non poter provare sentimenti romantici anche se lo desiderava, giungendo alla conclusione di non potersi innamorare di nessuno.

Durante il primo giorno delle scuole superiori Yuu incontra Touko, famosa per essere la ragazza più brava della scuola (ma anche la studentessa più bella che rifiuta tutte le confessioni d’amore che le vengono fatte) e la vicepresidente del consiglio studentesco, accompagnata da Sayaka Saeki, sua fidata amica intelligente quasi quanto lei. Nonostante Touko non abbia mai corrisposto l’amore di qualcuno, non appena vede Yuu se ne innamora perdutamente al primo sguardo, e quando a quest’ultima viene proposto di unirsi al consiglio, Touko cerca in tutti i modi di farle accettare. Da qua inizia la loro storia, che a poco a poco (con non pochi problemi) si trasforma in una vera e propria relazione.

Your Name

Mitsuha, una ragazza di provincia, e Taki, giovane di Tokyo, sconosciuti entrambi delusi dalle loro quotidianità, si ritrovano un giorno a vivere in sogno una la vita dell’altro. Lasciandosi dei messaggi per il “risveglio” inizieranno a comunicare e a conoscersi, cercando di capire la loro strana relazione e il legame che li unisce e si rafforza notte dopo notte, sogno dopo sogno, mentre incombe il passaggio di una misteriosa cometa…

Il manga è stato realizzato subito dopo il grande successo dell’omonimo film d’animazione realizzato da Makoto Shinkai. Quest’ultimo è stato, da molti, definito come l’erede di Hayao Miyazaki ed è attualmente uno dei nomi più importanti dell’attuale industria dell’animazione giapponese. Your Name parla di un amore impossibile, desiderato eppure apparentemente irraggiungibile, visto come una forza superiore che supera le leggi dello spazio e del tempo pur di mostrarsi.

