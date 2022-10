Continua a prendere forma il progetto cinematografico su El Muerto, personaggio dei fumetti Marvel che è venuto alle mani con Spider-Man. Il portale americano The Wrap ha ha annunciato che sarà Jonas Cuaron, figlio di Alfonso Cuaron, a dirigere il film. El Muerto è l’ennesimo spinoff dello Spider-Verse targato Sony dopo Venom, Morbius e i già annunciati progetti su Kraven il Cacciatore e Madame Web. Un modo per espandere sul grande schermo l’universo legato all’amichevole ragno di quartiere.

Jonas Cuaron dirigerà il film su El Muerto

A vestire i panni di El Muerto ci penserà Bad Bunny, pseudonimo di Benito Antonio Martínez Ocasio, rapper, cantautore e produttore discografico portoricano. Sony Pictures ha deciso di ingaggiarlo dopo essere rimasta felicemente impressionata dalla sua performance in Bullet Train, folle action movie con Brad Pitt, uscito nelle sale quest’anno.

Creato da Peter David e Roger Cruz, El Muerto è apparso per la prima volta in Friendly Neighborhood Spider-Man #6 nel maggio del 2006. Conosciuto come Juan-Carlos Estrada Sanchez nei fumetti, El Muerto è un lottatore i cui poteri sono tramandati per ascendenza sotto forma di maschera. Era un wrestler super potente che originariamente ha combattuto Spider-Man in un incontro di wrestling di beneficenza in cui ha quasi smascherato il tessiragnatele prima di essere punto da Spider-Man con un veleno paralizzante. Dopo che il suo oppressore El Dorado è venuto a reclamare la sua vita, è stato salvato da Spider-Man, dopo di che i due si alleano per sconfiggere Dorado.

Bad Bunny sarà dunque il primo attore latino in assoluto a essere il protagonista di un film Marvel live action. L’uscita nelle sale è fissata al 12 gennaio 2024, mentre la sceneggiatura sarà scritta da Gareth Dunnet-Alcocer (Blue Beetle). Bad Bunny ha accettato la parte da protagonista senza esitare essendo grande fan del mondo di Spider-Man e soprattutto del Wrestling, avendo anche lottato in WWE (alla Royal Rumble e WrestleMania).