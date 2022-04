Bad Bunny, pseudonimo di Benito Antonio Martínez Ocasio, rapper, cantautore e produttore discografico portoricano interpreterà El Muerto nel prossima film della Marvel. Presentato dal presidente del Sony Motion Pictures Group Sanford Panitch al CinemaCon, l’incontro annuale dei proprietari di cinema a Las Vegas, Bad Bunny sarà il primo attore latino in assoluto a essere il protagonista di un film Marvel live action. Il film uscirà nelle sale il 12 gennaio 2024.

CinemaCon 2022: Bad Bunny nel ruolo di El Muerto

Creato da Peter David e Roger Cruz, El Muerto è apparso per la prima volta in Friendly Neighborhood Spider-Man #6 nel maggio del 2006. Conosciuto come Juan-Carlos Estrada Sanchez nei fumetti, El Muerto è un lottatore i cui poteri sono tramandati per ascendenza sotto forma di maschera. Era un wrestler super potente che originariamente ha combattuto Spider-Man in un incontro di wrestling di beneficenza in cui ha quasi smascherato il tessiragnatele prima di essere punto da Spider-Man con un veleno paralizzante. Dopo che il suo oppressore El Dorado è venuto a reclamare la sua vita, è stato salvato da Spider-Man, dopo di che i due si alleano per sconfiggere Dorado.

El Muerto è il primo supereroe latino a ottenere un suo film all’interno dell’universo dei personaggi Marvel, e questa notizia arriva subito dopo che la Sony ha annunciato Madame Web, in cui, per la prima volta in assoluto, un personaggio femminile dell’universo di Spider-Man ottiene un suo lungometraggio.

Per ora non ci sono molte informazioni sul film di El Muerto però Bad Bunny ha dichiarato di essere eccitato per avere ottenuto la parte, aggiungendo di essere cresciuto come un fan del wrestling.

Vi ricordiamo che i prossimi progetti della Sony Marvel includono, oltre all’atteso Madame Web che uscirà nelle sale il 7 luglio 2023 e l’imminente Kraven the Hunter, guidato dalla star di Nocturnal Animals Aaron Taylor-Johnson, che uscirà nei cinema il 13 gennaio 2023.