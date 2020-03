SCOOBY!: ecco il trailer ufficiale italiano del nuovo film d’animazione sulle origini del cane detective

Scooby, il cane detective più famoso del cinema, arriva per la prima volta con un’avventura d’animazione destinata al grande schermo. Il nuovo film d’animazione racconterà le origini di Scooby e il più grande mistero mai risolto dalla Mystery Inc. La pellicola, dal titolo SCOOBY!, ci mostrerà come Scooby ha incontrato Shaggy e, in seguito, come si sono uniti ai giovani investigatori Fred, Velma e Daphne per formare la celebre Mystery Inc.

Ecco il nuovo trailer ufficiale:

Nella loro carriera hanno risolto centinaia di casi e vissuto altrettante avventure, ma mai nessuna è stata così impegnativa: dovranno sventare un piano volto a sguinzagliare il cane fantasma Cerberus nel mondo. Si tratta di un’apocalisse che devono assolutamente sventare, ma nel frattempo i membri della squadra scoprono che Scooby ha un segreto nascosto e un epico destino più grande di quanto potessero immaginare.

Aspettando i dettagli per la versione italiana, il cast di doppiatori della versione originale è il seguente: Kiersey Clemons nei panni di Dee Dee, Zac Efron in quelli di Fred, Will Forte è la voce del migliore amico di Scooby-Doo, Shaggy, Jason Isaacs è la voce del famigerato Dick Dastardly, Ken Jeong nel ruolo di Dynomutt, Tracy Morgan nel ruolo di Captain Caveman, Gina Rodríguez è la voce di Velma, Amanda Seyfried è Daphne, l’attore due volte candidato all’Oscar Mark Wahlberg è Blue Falcon, mentre Frank Welker presta la voce a Scooby-Doo.

SCOOBY! è diretto da Tony Cervone, regista candidato all’Annie Award per il celebre film Space Jam e già candidato per due volte agli Emmy per il suo lavoro su Duck Dodgers. Il film arriverà nelle sale italiane il 14 maggio di quest’anno e sarà distribuito dalla Warner Bros. Pictures. Per celebrare l’annuncio, oltre al trailer, sono state diffuse anche alcune inedite immagini ufficiali:

E il poster italiano ufficiale: