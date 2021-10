Secret Lair X Stranger Things – Disponibile a breve il pre-ordine

A partire dal 18 Ottobre, sara’ possibile pre-ordinare sul sito dedicato di Wizards of the Coast il nuovo Secret Lair di Stranger Things, facente parte dell’iniziativa Universes Beyond, una serie di particolari espansioni ambientate al di fuori del multiverso di Magic: The Gathering.

Disponibile sia nella versione foil al prezzo di 54,99 €, che in quella tradizionale a 44,99€, il drop presenta otto nuovissime carte e un Segnalino Indizio unico nel suo genere. I fan dello show potranno cosi’ diversirsi coi loro personaggi preferiti, inclusi Jim, Dustin e Undici, e sfruttare i loro talenti unici per partite indimenticabili.

Insieme al Secret Lair di Stranger Things, ci saranno altri sei nuovi drop, tutti con una grafica decisamente mostruosa. I fan possono celebrare l’arrivo imminente della festa di Halloween con Mirrodinsanity, Monster Anatomy 101, Monster Movie Marathon, Read the Fine Print, Showcase: Midnight Hunt e Thrilling Tales of the Undead.

Mirrodinsanity – disponibile in versione Non-Foil a €34.99 e in Foil Tradizionale a €44.99

e in Monster Anatomy 101 – disponibile in versione Non-Foil a €34.99 e in Foil in rilievo a €44.99

e in Monster Movie Marathon – disponibile in versione Non-Foil a €34.99 e in Foil Tradizionale a €44.99

e in Read the Fine Print – disponibile in versione Non-Foil a €34.99 , in Foil Tradizionale a €44.99 e in Foil in rilievo a €44.99

, in e in Showcase: Midnight Hunt – disponibile in versione Non-Foil a €34.99 e in Foil Tradizionale a €44.99

e in Thrilling Tales of the Undead – disponibile in versione Non-Foil a €34.99 e in Foil Tradizionale a €44.99

Se volete addentrarvinelle atmosfere oscure dell’ultima espansione di Magic chiamata Innistrad: Caccia di mezzanotte, vi consigliamo di ordinare il comodo Bundle Box, contenente 8 Set Boosters, 20 Terre Base FOIL, 20 Terre Base regular, 1 Dado Spindown™ OVERSIZED a 20 facce (D20), 1 Carta Rara promo FOIL e 1 Scatola porta collezione. Potete acquistarlo semplicemente cliccando su questo link.

Vi ricordiamo, inoltre, che è ancora disponibile il bundle della precedente espansione Avventure nei Forgotten Realms, ambientata nell’universo di Dungeons & Dragons, che potete acquistare semplicemente cliccando su questo link.