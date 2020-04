Sekiro, in arrivo da Max Factory una nuova action figure per la linea figma

Good Smile Company annuncia per la linea figma di Maxfactory una nuova action figure dedicata al videogame Sekiro: Shadows Die Twice, capolavoro action della scorsa stagione.

Sekiro: Shadows Die Twice è un action game prodotto da FromSoftware, la casa produttrice di tanti successi come la saga di Dark Souls. Il gioco è ambientato nel periodo Sengoku, il medioevo Giapponese. Nel filmato iniziale, assistiamo alla fine del controllo di una porzione del Giappone. La conclusione arriva quando il capo del clan Ashina riesce a sconfiggere in duello il generale della fazione avversaria potendo cosi reclamare il controllo di quelle terre. Lo Shinobi Gufo, visitando il campo di battaglia trova un orfano che non teme la morte. Decide di adottarlo e insegnare al piccolo la via degli Shinobi. Al giocatore toccherà impersonare proprio questo personaggio che viene chiamato Lupo.

La figure si basa sull’aspetto del protagonista del videogioco e grazie ad un moddeling ed una pittura 3d il risultato finale sarà davvero strabiliante. La figma di Sekiro sarà disponibile in ben due versioni una normale e una DX con una dotazione maggiore di accessori. Tra gli accessori disponibili ci saranno Kusabimaru, la Mortal Blade e tante altre armi oltre una dotazione di parti intercambiabili per impugnarle. La figure sarà estremamente posabile ma gli snodi saranno abilmente nascosti grazie ad un meticoloso studio di sculpt, un vero gioiellino per gli appassionati. Entrambe le versioni avranno in dotazione un pratico piedistallo per esporre la figure ma la versione DX sarà corredata di ulteriori armi come la falce, la lancia e l’ombrello che funge da scudo.

Le figure di Sekiro, normale e versione DX, prodotte da Max Factory per la linea figma saranno disponibili rispettivamente ad un prezzo di 88.90 e 111,90 euro con uscita stimata per il mese di Gennaio 2021, un autentico must have per i fan della serie.