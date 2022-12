Dopo la presentazione durante l’ultima edizione di Lucca Comics and Games, la serie animata di Dragonero è ora pronta a mostrarsi al grande pubblico. Tratta dalla fortunata serie fantasy di Sergio Bonelli Editore, Dragonero – I Paladini è parte della nuova avventura dell’editore milanese, che tramite la Bonelli Entertainment sta muovendo i primi, incoraggianti passi all’interno del mondo dell’entertainment. Dopo l’uscita del primo film ispirato a un personaggio bonelliano, Dampyr, la serie animata realizzata in collaborazione con RAI Kids, PowerKids e NexusTV ha ora una data ufficiale di messa in onda, dato che in queste ore Sergio Bonelli Editore ha annunciato che Dragonero – I Paladini esordirà il 26 dicembre alle ore 14 su Rai2 e RaiPlay.

Dragonero – I Paladini su Rai2 e RayPlay il 26 dicembre

Per l’occasione saranno presentati i primi quattro episodi, che abbiamo avuto modo di vedere a Lucca Comics and Games, come vi abbiamo raccontato nella nostra anteprima e nel nostro sguardo dietro le quinte della produzione della serie animata bonelliana. Dragonero – I Paladini vanta il primato di essere la prima serie animata fantasy italiana, obiettivo raggiunto grazie al racconto dell’adolescenza di Ian Aranill, Myrva Aranill e Gmor, tre dei protagonisti di Dragonero, l’universo fantasy bonelliano creato da Stefano Vietti e Luca Encoh, che oltre alla serie mensile regolare ha mostrato di sapersi spingere verso ulteriori caratterizzazioni di questo complesso e curato contesto narrativo, come dimostrato dalla serie Senzanima.

Da sinistra Michele Masiero, Luca Milano, Fabio Gregorio e Vincenzo Sarno

Ecco la sinossi ufficiale di Dragonero – I Paladini:

Protagonisti di Dragonero I Paladini sono tre adolescenti dell’Erondár, una terra fantastica pervasa di magia: Ian, dallo spirito libero e dall’indole coraggiosa, sua sorella Myrva, geniale costruttrice di congegni meccanici, e l’inseparabile amico Gmor, un orco di grande forza e animo generoso. I tre amici dividono le loro giornate tra studio, divertimento e qualche lavoro nella fattoria dove vivono Ian e Myrva, finché non entrano in contatto mentale con un grande drago, Draiken, che chiede loro aiuto per affrontare una terribile minaccia che potrebbe permettere a orde di demoni di sciamare nel mondo dei nostri eroi.

Dragonero – I Paladini sarà composta da 26 episodi, diretti da Enrico Paolantonio su sceneggiatura di Mauro Uzzeo, Giovanni Masi e Federico Rossi Edrighi.