Le serie TV nuove e cancellate – Agosto 2020

Quali serie Tv usciranno a Agosto 2020? Luglio è stato un mese ricco di contenuti nonostante sia uno dei mesi in cui molti iniziano le vacanze estive. Agosto è atteso come il mese principale dell’inizio delle vacanze estive, ma non mancheranno altre novità riguardanti i contenuti seriali e come da “tradizione” vi faremo viaggiare comodamente e ordinatamente attraverso il mare ricolmo di contenuti in arrivo sulle varie piattaforme di streaming. Ecco, quindi, a voi la lista delle serie Tv in uscita e, al termine, l’elenco delle serie Tv cancellate o non rinnovate.

Le serie TV di Agosto 2020

Le serie Tv nuove e rinnovate

Ecco la lista delle serie TV in uscita su Rai, Sky, Netflix, Infinity, Amazon Prime Video, Apple Tv+ e Disney+ previste per Agosto 2020.

Gotham

Uscita: 1 Agosto 2020

Mentre indaga sull’omicidio dei coniugi Wayne, il giovane investigatore James Gordon incontra il piccolo Bruce, figlio delle due vittime, destinato in futuro a diventare il vigilante mascherato conosciuto come Batman. Arriva la quinta stagione su Netflix.

In onda su: Netflix, Premium Action

Netflix, Premium Action Genere: Azione, supereroi

Azione, supereroi Numero stagioni: 5

Claws

Uscita: 1 Agosto 2020

Serie incentrata sulle vicende di cinque estetiste della Florida e gli intrecci con la malavita locale. Nella terza stagione, le ragazze impareranno presto che nel mondo dei casinò la posta in gioco è altissima e Desna tenterà la fortuna mettendosi in affari con una coppia losca, Mac e Melba. Arriva la terza stagione su Infinity.

In onda su: Infinity

Infinity Genere: Drammatico, Thriller

Drammatico, Thriller Numero stagioni: 3

Talking Tom and friends

Uscita: 1 Agosto 2020

Un gatto parlante spiritoso e amante dell’avventura cerca la fama insieme a una banda di amici animali altrettanto chiacchieroni. Arriva la seconda stagione su Netflix di questa simpatica serie per bambini.

In onda su: Netflix

Netflix Genere: Animazione

Animazione Numero stagioni: 2

The Detour

Uscita: 2 Agosto 2020

I coniugi Jason e Samantha Bee realizzano una serie ispirata alle proprie esperienze familiari: nei panni di Jones e Nate, intraprendono un’avventurosa vacanza in Florida, raccontando le tappe del loro viaggio. Arriva la quarta stagione su Infinity.

In onda su: Infinity

Infinity Genere: Commedia

Commedia Numero stagioni: 4

Connected

Uscita: 2 Agosto 2020

Il giornalista scientifico Latif Nasser indaga i modi sorprendenti e complessi che ci collegano gli uni agli altri, al mondo e all’universo.

In onda su: Netflix

Netflix Genere: Documentario, scienza

Documentario, scienza Numero stagioni: 1

Animal Kingdom

Uscita: 3 Agosto 2020

Basata sull’omonimo film australiano del 2010, la serie segue la vita di un ragazzo diciassettenne che, dopo la morte della madre, va a vivere con i Cody, una famiglia dallo stile di vita eccessivo dedita alle attività criminali, guidata dalla matriarca Smurf. Arriva la quarta stagione completa su Infinity.

In onda su: Infinity

Infinity Genere: Biografico, Drammatico

Biografico, Drammatico Numero stagioni: 4

Immigration Nation

Uscita: 3 Agosto 2020

Con un accesso senza precedenti alle attività dell’ICE e commoventi racconti di migranti, questa docu-serie descrive nei dettagli il sistema di immigrazione statunitense. Considerando che ha già ricevuto dei pareri contrari proprio dal Governo degli Stati Uniti con relative pressioni riguardanti una cancellazione, si può dire che le carte in tavola per una buona serie ci sono tutte!

In onda su: Netflix

Netflix Genere: Documentario

Documentario Numero stagioni: 1

Un mondo di misteri

Uscita: 4 Agosto 2020

Cosa succede nel Triangolo delle Bermuda? È possibile viaggiare nel tempo? Che aspetto avevano i cani preistorici? Questi e altri misteri intriganti del pianeta Terra stanno per essere decifrati da Felipe Castanhari con umorismo e informazioni.

Autore e presentatore di Canal Nostalgia su YouTube con più di 13 milioni di abbonati, dove svela fatti curiosi che spaziano tra storia e scienza, Felipe si affida alla presenza di altri tre personaggi per esplorare temi misteriosi nella serie Netflix, ovvero: la dottoressa Tay (Lilian Regina), scienziata responsabile del dipartimento di ricerca del Curie Complex, dove la serie è ambientata, il custode Betinho (Bruno Miranda) e il supercomputer Briggs, con la voce di Guilherme Briggs nella versione originale.

In onda su: Netflix

Netflix Genere: Documentario, Scienza

Documentario, Scienza Numero stagioni: 1

Strike Back

Uscita: 4 Agosto 2020

Torna la settima stagione dell’adrenalinica serie action basata sull’omonimo romanzo di Chris Ryan. Terrorismo e criminalità diffusi in tutto il mondo, richiedono l’intervento della squadra speciale della Sezione 20 dei servizi segreti britannici.

In onda su: Sky Atlantic/Now TV

Sky Atlantic/Now TV Genere: Thriller, Azione, Poliziesco

Thriller, Azione, Poliziesco Numero stagioni: 7

World’s Most Wanted

Uscita: 5 Agosto 2020

Questa serie di documentari racconta le storie dei criminali più pericolosi al mondo sfuggiti alla legge nonostante enormi taglie e indagini internazionali. I creatori della serie illustreranno le vicende di alcune menti criminali ancora in libertà tra cui l’italiano Matteo Messina Denaro, boss della mafia siciliana che dal 1993 è latitante. Avrebbe causato la morte di almeno 50 persone e potrebbe ancora oggi essere coinvolto nel traffico di stupefacenti.

In onda su: Netflix

Netflix Genere: Documentario

Documentario Numero stagioni: 1

The Head

Uscita: 5 Agosto 2020

L’ambientazione è il Polo Sud, dove un team chiamato I Winterers si stabilisce in una stazione di ricerca per tutto l’inverno, per studiare i fenomeni legati al cambiamento climatico; giunta la primavera, tuttavia, il biologo Johan Berg scoprirà che alla stazione tutti gli scienziati sono morti, ad eccezione della moglie, Annika, che risulta dispersa, e di Maggie, una dottoressa che sembra essere apparentemente l’unica sopravvissuta del gruppo.

In onda su: Amazon Prime Video

Amazon Prime Video Genere: Azione, Thriller

Azione, Thriller Numero stagioni: 1

The Chi

Uscita: 6 Agosto 2020

Un matrimonio altera la vita di Kevin e Kiesha; Emmett si destreggia tra i suoi affari e la sua famiglia che cresce; Ronnie fatica a trovare la sua strada; Il fratello di Jake, Trig, ritorna in città in missione. La terza stagione arriva su Sky.

In onda su: Sky/FOX

Sky/FOX Genere: Azione, Thriller

Azione, Thriller Numero stagioni: 3

The Rain

Uscita: 6 Agosto 2020

Sei anni dopo che un virus ha quasi sterminato la popolazione scandinava, un fratello e una sorella si uniscono ad altri sopravvissuti in cerca di salvezza e risposte. Arriva la terza stagione su Netflix.

In onda su: Netflix

Netflix Genere: Azione, Thriller

Azione, Thriller Numero stagioni: 3

The Seven Deadly Sins

Uscita: 6 Agosto 2020

Quando il suo regno cade in mano di alcuni tiranni, la principessa deposta va alla ricerca di un leggendario gruppo di perfidi cavalieri per farsi aiutare. La quarta stagione sbarca su Netflix.

In onda su: Netflix

Netflix Genere: Anime

Anime Numero stagioni: 4

The New Legends of Monkey

Uscita: 7 Agosto 2020

Alla ricerca di sette scritture sacre per salvare il mondo dal male, un’impavida ragazza libera un dio pietrificato chiamato Re Monkey.

In onda su: Netflix

Netflix Genere: Azione, Fantascienza

Azione, Fantascienza Numero stagioni: 2

I maghi: i racconti di arcadia

Uscita: 7 Agosto 2020

L’apprendista di Merlino si unisce agli eroi di Arcadia in un’avventura che travalica spazio e tempo a Camelot, dove nascono conflitti tra troll, umani e maghi.

In onda su: Netflix

Netflix Genere: Animazione

Animazione Numero stagioni: 1

Nailed It Messico

Uscita: 7 Agosto 2020

I più divertenti disastri in cucina sbarcano in Messico, dove pasticcieri molto dilettanti si contendono il montepremi, sfidandosi per ricreare elaborati dessert. Alcuni pasticceri messicani alle prime armi si sfidano in una gara culinaria, mentre cercano di ricreare capolavori elaborati e gustosi al fine di ottenere un grande premio in denaro.

In onda su: Netflix

Netflix Genere: Commedia, Talent Show

Commedia, Talent Show Numero stagioni: 1

Sing ON! Germania

Uscita: 7 Agosto 2020

In questa gara di karaoke presentata da Palina Rojinski, i concorrenti devono azzeccare la nota giusta per poter vincere 30.000 euro.

In onda su: Netflix

Netflix Genere: Talent Show

Talent Show Numero stagioni: 1

Alto mare

Uscita: 7 Agosto 2020

Due sorelle scoprono inquietanti segreti di famiglia dopo una misteriosa serie di omicidi a bordo di una nave di lusso in viaggio dalla Spagna al Brasile negli anni ’40. La terza stagione arriva su Netflix.

In onda su: Netflix

Netflix Genere: Azione, Thriller, Giallo

Azione, Thriller, Giallo Numero stagioni: 3

Piccole creature

Uscita: 7 Agosto 2020

Questa serie drammatica sulla natura esplora mondi nascosti e storie epiche di sopravvivenza di piccole creature che intraprendono grandi avventure negli USA.

In onda su: Netflix

Netflix Genere: Documentario, Azione

Documentario, Azione Numero stagioni: 1

I Greens in città

Uscita: 7 Agosto 2020

Cricket Green, un ragazzino di dieci anni ingegnoso e ottimista, lascia la campagna per stabilirsi con la famiglia in una grande città, ma fa fatica a sentirsi veramente a proprio agio in questo nuovo ambiente. Arriva in streaming solo la prima stagione.

In onda su: Disney+

Disney+ Genere: Animazione

Animazione Numero stagioni: 2

Big Hero 6

Uscita: 7 Agosto 2020

Il giovane Hiro, il robot Baymax e i loro amici appassionati di scienza proteggono la città da malvagi criminali dotati di armi ipertecnologiche. Arriva la prima stagione della serie animata con protagonisti Hiro e Baymax, tratta dall’omonimo classico Disney del 2014.

In onda su: Disney+

Disney+ Genere: Animazione

Animazione Numero stagioni: 2

Save me too

Uscita: 10 Agosto 2020

La figlia di adolescente di Nelson Rowe scompare misteriosamente e lui viene ingiustamente accusato di essere il responsabile del rapimento. Così intraprende una disperata ricerca per ritrovarla e dimostrare la propria innocenza. La seconda stagione arriva su Sky.

In onda su: Sky

Sky Genere: Thriller, Giallo

Thriller, Giallo Numero stagioni: 2

Greenleaf

Uscita: 12 Agosto 2020

I Greenleaf gestiscono un’enorme chiesa a Memphis, ma nella loro vita professionale e personale abbondano cupidigia, avarizia, adulterio e altri peccati. La quinta stagione è in arrivo su Netflix.

In onda su: Netflix

Netflix Genere: Drammatico, Religione, Azione, Thriller

Drammatico, Religione, Azione, Thriller Numero stagioni: 5

World’s Toughest Race: Eco-Challenge Fiji

Uscita: 14 Agosto 2020

Si tratta di una docuserie di 10 episodi ospitata da Bear Grylls, in cui oltre 60 squadre di tutto il mondo gareggiano per 11 giorni per le giungle, le montagne e le acque delle Figi.

In onda su: Amazon Prime Video

Amazon Prime Video Genere: Azione, Talent Show

Azione, Talent Show Numero stagioni: 1

Ted Lasso

Uscita: 14 Agosto 2020

Ted Lasso è un piccolo allenatore di football universitario del Kansas che, nonostante non abbia esperienza nell’insegnamento del calcio, verrà ingaggiato per allenare una squadra di professionisti in Inghilterra.

In onda su: Apple TV+

Apple TV+ Genere: Sport

Sport Numero stagioni: 1

Teenage Bounty Hunters

Uscita: 14 Agosto 2020

In un atto di ribellione nei confronti della loro rigida comunità del Sud, le gemelle eterozigote sedicenni Sterling (Maddie Phillips) e Blair (Anjelica Bette Fellini) Wesley si alleano con l’esperto cacciatore di taglie Bowser Jenkins (Kadeem Hardison) e sono catapultate in un’avventura sopra le righe tra delinquenti in violazione della libertà vigilata e segreti di provincia, mentre affrontano i drammi delle superiori tra amore, sesso e sala studio.

In onda su: Netflix

Netflix Genere: Azione, Commedia

Azione, Commedia Numero stagioni: 1

3%

Uscita: 14 Agosto 2020

In un futuro in cui l’élite vive su un’isola paradisiaca lontana dai bassifondi sovraffollati, hai solo una possibilità di unirti a quel 3% che è sfuggito allo squallore. Arriva finalmente, su Netflix, la quarta stagione.

In onda su: Netflix

Netflix Genere: Azione, Drammatico, Fantascienza

Azione, Drammatico, Fantascienza Numero stagioni: 4

Rita

Uscita: 15 Agosto 2020

In questo dramedy danese l’insegnante Rita è indipendente, schietta e adorata dagli studenti, ma ha grosse difficoltà a trattare con gli adulti. La quinta stagione è in arrivo su Netflix.

In onda su: Netflix

Netflix Genere: Drammatico, Commedia

Drammatico, Commedia Numero stagioni: 5

Lucifer

Uscita: 21 Agosto 2020

Stanco di essere il Signore degli inferi, il diavolo si trasferisce a Los Angeles, dove apre un nightclub e stabilisce un legame con una detective della omicidi. La quinta attesa stagione arriva su Netflix.

In onda su: Netflix

Netflix Genere: Drammatico, Azione, Thriller

Drammatico, Azione, Thriller Numero stagioni: 5

Hoops

Uscita: 21 Agosto 2020

In questa serie animata, uno sboccato allenatore di basket del liceo è certo di poter conquistare le divisioni superiori imprimendo una svolta alla sua pessima squadra.

In onda su: Netflix

Netflix Genere: Animazione, Sport

Animazione, Sport Numero stagioni: 1

Trinkets

Uscita: 25 Agosto 2020

Una ragazza in lutto stringe un’improbabile amicizia con due compagne del liceo dopo che si ritrovano nel gruppo Taccheggiatori Anonimi. La seconda stagione arriva su Netflix.

In onda su: Netflix

Netflix Genere: Commedia, Drammatico

Commedia, Drammatico Numero stagioni: 2

Aggretsuko

Uscita: 27 Agosto 2020

Insoddisfatta del suo lavoro d’ufficio, nel tempo libero il panda rosso Retsuko affronta le sfide quotidiane cantando a squarciagola canzoni death metal al karaoke. Arriva la terza stagione su Netflix.

In onda su: Netflix

Netflix Genere: Animazione

Animazione Numero stagioni: 3

Cobra Kai

Uscita: 28 Agosto 2020

Decenni dopo il torneo che ha cambiato la loro vita, la rivalità tra ex concorrenti Johnny e Daniel si riaccende in questo sequel di “Karate Kid”. Dopo aver acquisito i diritti da YouTube, le prime due stagioni arrivano su Netflix.

In onda su: Netflix

Netflix Genere: Azione

Azione Numero stagioni: 2

Bear Grylls: Celebrity Edition

Uscita: 28 Agosto 2020

Nella serie di National Geographic, questa volta Bear Grylls, ex membro delle Forze Speciali britanniche accompagna dieci celebrità nei luoghi più inesplorati della terra.

In onda su: Disney+

Disney+ Genere: Documentario

Documentario Numero stagioni: 2

Kidding

Uscita: 31 Agosto 2020

Jeff (Jim Carrey) conduce un programma televisivo per bambini interpretando il personaggio di Mr. Pickles, un faro di gentilezza e saggezza per i più piccoli. Quando la sua famiglia inizia a implodere, l’uomo scopre che nessuna fiaba può salvarlo. Arriva anche in Italia la seconda stagione, anche se purtroppo il continuo è già stato annullato dopo che la serie è stata cancellata da Showtime.

In onda su: Sky Atlantic/Now TV

Sky Atlantic/Now TV Genere: Commedia

Commedia Numero stagioni: 2

Le serie cancellate ad Agosto 2020

Briarpatch (USA Network) dopo una stagione

Kidding (Showtime) dopo due stagioni

Run (HBO) dopo una sola stagione

This Is Us (USA Network)

Katy Keene (The CW) cancellato dopo 1 stagione