SeriesCon 2020: ad aprile la seconda edizione dell’evento sulle serie tv

Torna a Milano per la sua seconda edizione SeriesCon, il più grande evento milanese dedicato alla serialità organizzato da QMI.

Sabato 4 e domenica 5 aprile 2020 saranno le date della seconda edizione, o come si suol dire in questi casi la seconda stagione, di SeriesCon.

Dopo un primo evento che ha visto la partecipazione di alcuni tra i personaggi più amati del panorama seriale e della stand-up italiana come il cast di Skam Italia (Golden Couch Award 2019), Alessandro Cattelan (EPCC), Lodovica Comello (Extravergine), Caterina Guzzanti (Boris), Beatrice Arnero (Romolo+Giuly), Edoardo Ferrario (stand-up comedy), Francesco De Carlo (stand-up comedy) e Saverio Raimondo (stand-up comedy), SeriesCon approda in una nuova location nel cuore della città meneghina, pronta ad intrattenere gli appassionati con una coinvolgente due giorni.

Per questa occasione gli IBM Studios, in Piazza Gae Aulenti, diventeranno un hub aperto a tutti gli appassionati di serie con anteprime, panel e incontri.

Durante SeriesCon sarà possibile partecipare a vari eventi in compagnia di ospiti e talent, che che mostreranno al grande pubblico anticipazioni e molto altro. L’evento dedicherà una particolare attenzione al mondo Industry coinvolgendo gli addetti ai lavori per scoprire i dietro le quinte di questo fenomeno che ha modificato la fruizione dei contenuti, portando la cultura pop al centro della discussione collettiva.

Durante la due giorni verranno assegnati anche i premi del pubblico e della critica come il Golden Couch Award, assegnato dal pubblico alla migliore serie dell’anno, il Golden Screen Award al miglior interprete della stagione 2019/2020 (assegnato da una giuria di esperti e addetti ai lavori) e il premio onorario SeriesCon Award.

SeriesCon si terrà sabato 4 e domenica 5 aprile 2020 presso IBM Studios (Piazza Gae Aulenti, 10) a Milano. L’ingresso è gratuito, per informazioni potete scrivere a seriescon@qmi.it oppure seguire SeriesCon sulle sue pagine social.