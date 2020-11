Serpentarium presenta L’Ultima Bomba: La Città Contaminata a Lucca Changes

Tra gli eventi dedicati al GDR nella seconda giornata di Lucca c’è stata la presentazione del gioco di ruolo L’Ultima Bomba: La Città Contaminata. Il gioco è edito da Serpentarium Games, ed è stato ideato da Matteo Cortini e Leonardo Moretti, che insieme a Mario Pasqualotto e Robin Dallimore Mallaby, hanno raccontato dell’ultima espansione dedicata a L’Ultima Bomba, il GDR post apocalittico tutto italiano.

L’Ultima Bomba: il gioco di ruolo e la sua espansione

L’ultima Bomba è ambientata in un mondo nello stile di Mad Max, ridotto ormai in lande desolate dove la violenza regna sovrana e dove si lotta e si muore per ottenere un po’ d’acqua e cibo. Benzina e proiettili sono alcuni dei beni più ambiti e la legge del più forte è quella che domina ogni area di quel che resta del mondo. La grossa differenza con i classici mondi post apocalittici è che questo è popolato dalle classiche razze e creature dei mondi fantasy, tra elfi, nani, orchi, draghi e molto altro. Solo ne L’Ultima Bomba si potranno dunque vedere bande di elfi a cavallo di mezzi corazzati e armati di mitragliatrici e pistole andare contro orchi motorizzati mentre dalle lande desolate potrebbe spuntare un temibile drago da un momento all’altro. Il gioco si ispira al sistema de L’Ultima Torcia, altro gioco di ruolo pubblicato sempre da Serpentarium Games.

La città contaminata è invece l’ultima espansione in arrivo per questo gioco, che aggiunge una nuova area al mondo di gioco, appunto la città del titolo. All’interno del pacchetto sarà presente un manuale che descrive per filo e per segno ogni area di questa nuova zona, ci saranno poi 8 nuove avventure giocabili, fatte in modo che possano essere giocate insieme come una campagna, oppure unite a quelle presenti nel gioco di base. Ci saranno poi 3 nuove armi, il nuovo veicolo elicottero e il Bestiario della Città Contaminata, tra cui spicca il terrificante Drago Nucleare insieme ad altre creature da incubo. Ci saranno poi nuove regole per i ruoli secondari e per i tiri d’attacco aereo. Un’aggiunta che espande ancora di più questo interessante mondo a metà tra una classica ambientazione post apocalittica e il fantasy.