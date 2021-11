Shaman King: a dicembre il nuovo arco narrativo I Cinque Guerrieri

Il sito ufficiale del reboot dell’anime Shaman King, adattamento dell’omonimo manga di Hiroyuki Takei, ha annunciato che dall’episodio 34 in uscita il 2 dicembre, inizierà il nuovo arco narrativo intitolato I Cinque Guerrieri (Gonin no Senshi). Per l’occasione è stata pubblicata una nuova key visual e sono stati rivelati i due nuovi membri del cast.

Shaman King: l’arco narrativo de I Cinque Guerrieri

Questa la nuova key visual che annuncia l’avvio dell’arco narrativo I Cinque Guerrieri:

I due nuovi membri che si unisono al cast sono Kotono Mitsuishi come Sati ed Eri Kitamura come Pascal Avaf:

Shaman King: il reboot

Il reboot di Shaman King ha iniziato a essere trasmesso il 1° aprile 2021 in Giappone e attualmente sono previsti 52 episodi. La prima parte è arrivata su Netflix il 9 agosto.

Questa la sinossi:

Yoh Asakura è il discendente di un’antichissima famiglia di sciamani. Fin da piccolo è in grado di vedere gli spiriti e anziché ignorarli o essere spaventato da loro, tende sempre a farci amicizia. Il suo desiderio più grande è di vivere in tranquillità. La storia si apre a Tokyo dove inizia a frequentare la scuola insieme a un ragazzo di nome Manta che ha incontrato in un cimitero. Manta diventerà fin da subito un suo grande amico, tanto che gli rivelerà la sua abilità di intermediario con gli spiriti. Yoh si trova a Tokyo per partecipare allo Shaman Fight, ossia un torneo tra sciamani che si svolge ogni 500 anni per eleggere lo Shaman King. Lo Shaman King è il messia che ogni 500 anni trasforma la grande distruzione di questo mondo in una grande rigenerazione, unendosi al Grande Spirito e diventando il più potente sciamano sulla terra. Ren Tao, discendente anch’esso di un’antichissima famiglia di sciamani, sarà il suo più grande rivale.

Il cast italiano vede Yoh Asakura è interpretato da Tommaso Zalone, Ren Tao ha la voce di Mosè Singh, Massimo Di Benedetto doppia Hao Asakura, Patrizia Scianca è Manta Oyamada, Emanuela Pacotto è Anna Kyoyama, Horokeu “Horo Horo” Usui è doppiato da Luca Bottale, Jun Tao ha la voce di Alessandra Karpoff, Amidamaru è doppiato da Claudio Moneta mentre Dario Sansalone doppia Faust VIII (potete guardare il trailer italiano a questo nostro articolo).

Per quanto riguarda lo staff, Joji Furuta (The Seven Deadly Sins: Revival of The Commandments, Uta no Prince Sama Maji Love Kingdom, Double Decker! Doug & Kirill, ēlDLIVE) dirige l’anime presso lo studio Bridge (Fairy Tail, The Royal Tutor), Shoji Yonemura (franchise Pokémon, Wave, Listen to Me!) sta scrivendo i copioni della serie, Satohiko Sano (Heybot!, Welcome to Demon School, Iruma-kun, Talentless Nana) sta disegnando i personaggi.

