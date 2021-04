Shang-Chi: il trailer ha un riferimento a The Falcon and the Winter Soldier?

Durante la giornata di ieri, è arrivato il momento di conoscere il nuovo supereroe del Marvel Cinematic Universe grazie al primo trailer di Shang-Chi e la Leggenda dei Dieci Anelli, pellicola che vedrà il debutto del personaggio interpretato dall’attore Simu Liu, e nato tra le pagine dei fumetti della Casa delle Idee nel 1973. Stando alle prime sequenze mostrate nel filmato, sembra che il film avrà al suo interno alcuni accenni neanche troppo velati a The Falcon and the Winter Soldier, la serie disponibile sul catalogo Disney+ e incentrata sulle avventure di Sam Wilson e Bucky Barnes.

Il trailer di Shang-Chi avrebbe infatti riportato all’attenzione dei fan Marvel la misteriosa Madripoor, l’isola-stato nata come rifugio sicuro e senza legge per criminali, mercenari e cacciatori di taglie della peggior specie (qui la notizia originale). In una sequenza specifica del filmato, vediamo Shang-Chi combattere con Death Dealer e altri avversari al soldo di Wenwu (Tony Leung), in una location che non è di certo passata inosservata a un gran numero di appassionati: le luci al neon e più in generale un look tipicamente cyberpunk si legano infatti perfettamente allo stile di Madripoor, visto per la prima volta nel terzo episodio di The Falcon and The Winter Soldier. Ovviamente, al momento non vi è alcuna conferma che La Leggenda dei Dieci Anelli possa riportarci tra le strade malfamate dell’isola asiatica, sebbene non è da escludere che Marvel Studios possa davvero ambientare parte del film a Madripoor.

Nata nel 1985 tra le pagine di New Mutants grazie alla fantasia dello sceneggiatore Chris Claremont e del disegnatore Steve Leialoha, Madripoor è la meta ideale per super-criminali, modellata sulle fattezze della città di Singapore. I lettori dei fumetti Marvel Comics la ricordano in un gran numero di avventure dedicate a Wolverine, visto che il mutante artigliato usava spesso e volentieri l’isola come luogo sicuro per far perdere le proprie tracce.

Shang-Chi e la Leggenda dei Dieci Anelli è diretto da Destin Daniel Cretton su una sceneggiatura di David Callaham, Destin Daniel Cretton e Andrew Lanham. Il film arriverà negli Stati Uniti il 3 settembre 2021.