Shirley: Elisabeth Moss sulle difficoltà di interpretare la Jackson

In una recente intervista a IndieWire, Elisabeth Moss ha voluto rivelare le sue difficoltà nell’interpretare la scrittrice Shirley Jackson nel film Shirley.

Diretto da Josephine Decker (Madeline’s Madeline) su una sceneggiatura di Sarah Gubbins adattata dal romanzo di Susan Scarf Merrell, Shirley non è di certo un semplice biopic, ma si confronta con il secolare problema di comprendere e tradurre in atto il processo creativo che anima la mente di uno scrittore.

Sul dover rivestire i panni dell’autrice dall’animo gotico de La Lotteria e L’incubo di Hill House, una donna talentuosa ma spiccatamente cinica e spesso crudele, la pluripremiata attrice di The Handmaid’s Tale e Mad Men ha dichiarato che:

Dentro, io e lei siamo molto simili. (…) La sfida per me è stata che io non ho mai interpretato una persona reale che tutti conoscessero. I capelli, il trucco, i costumi, l’imbottitura sotto i costumi, ti fanno sembrare un po’ più vecchi. Di solito posso inventarmi e dire ‘questo è il personaggio e tutti devono credermi’ ma stavolta è stato interessante perché ho dovuto aderire di più ai fatti e a chi era (la protagonista, n.d.r.).