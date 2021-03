Shrek: in arrivo una versione in 4K

In occasione del ventesimo anniversario di Shrek, DreamWorks rilascerà sul mercato una versione 4K del primo lungometraggio con protagonista il celebre orco.

Oltre alla versione 4K Ultra HD del film, uscirà anche quella in DVD, in Blu-Ray e in digitale, tutte ricche di contenuti extra, tra cui cortometraggi, scene extra, dietro le quinte e tanto altro.

Di seguito, l’elenco di tutti i contenuti esclusivi di questa edizione del ventesimo anniversario di Shrek:

Dieci cortometraggi

– Swamp Karaoke Party

– Far Far Away Idol

– Puss in Boots: The Three Diablos

– The Ghost of Lord Farquaad

– Scared Shrekless

– Thriller Night

– The Pig Who Cried Werewolf

– Shrek the Halls

– Donkey’s Caroling Christmas-tacular

– Shrek’s Yule Log

– Sfinge

– Fratelli

– Duchessa

– Avventura

– Il viaggio interattivo di Shrek

– Riflettori puntati su Ciuchino

– I segreti di Shrek

– Le scene tagliate

– The Swamp Karaoke Dance Party

– I video musicali

– Il commento con il regista Andrew Adamson e Vicky Jenson e il produttore Aron Warner

– Riflettori puntati su Ciuchino

– I segreti di Shrek

– Le scene tagliate

– The Swamp Karaoke Dance Party

– I video musicali

– Il commento con il regista Andrew Adamson e Vicky Jenson e il produttore Aron Warner

L’uscita di questa versione per il ventesimo anniversario di Shrek è prevista per l’11 Maggio 2021.