Shun Andromeda (Revival Edition), ristampa di Tamashii Nations

Continuano gli annunci di Tamashii Nations delle ristampe della linea Myth Cloth, questa volta con Shun di Andromeda Revival tratta da I Cavalieri dello Zodiaco. L’action figure ritorna a grandissima richiesta come ristampa dopo essere andata immediatamente sold-out all’annuncio dell’uscita.

La figure di Andromeda misurerà 16,5 cm circa di altezza e sarà realizzata in PVC con armatura in metallo e plastica, i prodotti di questa linea, contengono anche alcuni extra tra cui mani e visi intercambiabili e il totem per poter montare l’armatura nella costellazione a cui appartiene il cavaliere di bronzo. La figure di Andromeda è una ristampa completamente identica dell’edizione già uscita ad agosto del 2018.

Shun di Andromeda, in Italia conosciuto semplicemente come Andromeda è il fratello minore di Ikki di Phoenix. Shun fa parte dei dieci cavalieri di bronzo della serie Saint Seiya (I Cavalieri dello Zodiaco), ma è uno dei cinque protagonisti principali assieme a Seiya di Pegasus, Shiryu di Dragon, Hyoga di Cignus e Ikki di Phoenix, e appartiene alla costellazione di Andromeda. Il personaggio è stato addestrato sull’isola di Andromeda da un Silver Saint di nome Daidaros (mentre nell’anime viene sostituito da Albione). Tra i cinque protagonisti Shun è quello considerato con il carattere più gentile, spesso infatti durante i combattimenti lascia spesso al suo avversario la possibilità di arrendersi e salvarsi la vita piuttosto di sconfiggerlo. Durante la saga di Hades scopriamo che il dio degli inferi lo aveva scelto come sua reincarnazione per manifestarsi così sulla Terra.



Shun Andromeda Revival sarà disponibile in Giappone dal mese di Giugno 2020 (in Italia circa ad agosto grazie al distributore Cosmic Group) al prezzo di 8250 Yen (75 euro circa).