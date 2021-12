Sk8er Boi di Avril Lavigne diventerà un film

La canzone Sk8er Boi che Avril Lavigne, una delle musiciste chiave del genere musicale pop-punk dei primi anni 2000, ha scritto quando aveva diciassette anni, diventerà un film. A dare la notizia la stessa cantante.

Sk8er Boi: l’adattamento cinematografico

Avril Lavigne ha debuttato con il suo album Let Go, che è diventato subito l’album più venduto da un’artista canadese nel 21° secolo. La sua musica è stata inserita in numerosi prodotti televisivi e cinematografici, tra cui il film del 2006, Eragon.

Sk8er Boi è stata pubblicata nel 2002 e racconta la storia di una ragazza che, pur volendo stare con un ragazzo skater, lo rifiuta in base a ciò che pensano i suoi amici, per poi pentirsi della decisione anni dopo, quando lui è diventato famoso. La canzone è diventata subito un successo e ha raggiunto la Billboard Top 10 in più paesi tra cui Australia, Regno Unito e Stati Uniti. Inoltre Sk8er Boi è stata nominata per un Grammy Award per la migliore performance vocale rock femminile nel 2003, ed è stata nominata n. 5 in una lista dei migliori ritornelli pop-punk del 21° secolo pubblicata da Spin Magazine.

Piccola curiosità: il video musicale è stato diretto dal futuro regista di Hunger Games: Catching Fire, Francis Lawrence.

Qui sotto potete guadare il video della canzone:

In un’intervista con il podcast di iHeartRadio, She Has The Voice, via ET Canada, Avril Lavigne ha rivelato che sta lavorando a un adattamento cinematografico della canzone Sk8er Boi:

“Recentemente, essendo quasi il 20° anniversario, un sacco di gente mi ha chiesto di suonare questa canzone nei programmi televisivi, quindi continua a essere tirata fuori e la gente mi fa sempre riferimento. E così, ho intenzione di trasformare questa canzone in un film e portarla al livello successivo… Sai com’era al liceo, hai tutti i diversi gruppi e cricche, e ci sono i pattinatori, le riserve e gli atleti. È un po’ come un’opportunità persa in amore. Il ragazzo skater è innamorato della ragazza preppy e lei è troppo figa per lui, ma poi tra cinque anni lei sta allattando il bambino ed è tutta sola e vorrebbe aver seguito il suo cuore e non aver cercato di vivere secondo le aspettative della società.”

La cantante non ha condiviso ulteriori dettagli sul film, quindi non ci resta che attendere nuovi dettagli. Insieme al film, Lavigne è pronta a pubblicare un nuovo album nel prossimo anno.

