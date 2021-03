Sky e Now: le novità dal 28 marzo al 3 aprile

Marzo è giunto al termine con un gran numero di novità e aprile continuerà a mostrarsi ricco di novità per Sky e NOW, tra serie TV e film il palinsesto si amplierà notevolmente, lasciando gli spettatori incollati allo schermo. Scopriamo insieme i principali nuovi titoli che saranno disponibili dal 28 marzo al 3 aprile 2021.

Greenland

Uscita: lunedì 29 marzo alle ore 21.15 in prima visione su Sky Cinema Uno e in streaming su NOW

Ric Roman Waugh (Attacco al potere 3) dirige Gerard Butler e Morena Baccarin (Homeland) in un disaster movie, dai produttori di John Wick.

Mentre si trova a casa della moglie per festeggiare il compleanno del figlio, un ingegnere edile viene informato che una cometa si sta avvicinando alla Terra e di recarsi presso un aeroporto militare con la famiglia. Ma raggiungerlo non sarà per niente facile.

Warrior – Stagione 2

Uscita: dal 30 marzo alle 21.15 in prima visione su Sky Atlantic e in streaming su NOW

Torna con l’attesa seconda stagione Warrior, la serie creata a partire dagli scritti inediti di Bruce Lee ritrovati da sua figlia, Shannon Lee. Ancora più ricchi di azione e drammi rispetto a quelli della prima stagione, i nuovi episodi raccontano della rivalità fra le Tong nemiche, gli Hop Wei e i Long Zii, che continuano la loro guerra in un contesto di crescente razzismo anti-cinese che fa ribollire la Chinatown di San Francisco e i quartieri confinanti.

Mentre le due Tong si scontrano per il dominio del territorio, entrambe devono far fronte a minacce esterne, incluse quelle di una nuova brutale Tong, Fung Hai, e del suo nichilistico leader Zing, della mafia Irlandese sempre capitanata dal duro Dylan Leary e quelle dell’ostile governo locale, guidato dall’egoista sindaco Blake e dal suo braccio destro Walter Buckley. Dopo essere a malapena sopravvissuto alla violenta resa dei conti della prima stagione, Ah Sahm torna con gli Hop Wei determinato a vendicarsi del nuovo leader dei Long Zii, Mai Ling, che è anche sua sorella.

Relazioni pericolose – Stagione 2

Uscita: da giovedì 1° aprile alle ore 21.15 in prima visione su Sky Arte e in streaming su NOW

Questa serie di documentari racconta storie d’amore intime e tumultuose nel contesto della storia dell’arte. Con Gabrieel Munter e Vassily Kandinsky, Claude Cahune e Marcel Moore; Emilie Floge e Gustav Klimt; Frida Kahlo e Diego Rivera.

La storia d’amore è una scusa per raccontare la vita degli artisti, le loro nevrosi e narcisismo, e per confrontarli con il loro alter ego, l’altro, il loro doppio. Ciascuna delle coppie di questa collezione risponde alle stesse domande: l’amore è compatibile con la creazione? Gli artisti possono rivelarsi attraverso la passione romantica? L’amore porta una rinnovata energia all’arte?

Scooby

Uscita: sabato 3 aprile alle ore 21.15 in prima visione su Sky Cinema Uno e in streaming su NOW

Racconto animato e inedito delle origini di Scooby-Doo e di un’amicizia indissolubile. Shaggy era solo un teenager quando ha incontrato la prima volta la sua anima gemella: uno scatenato alano senza nome. Poi, una notte di Halloween, Shaggy e Scooby incontrano Fred, Velma e Daphne.

Nasce così la Mistery Inc., un gruppo di coraggiosi amici in un minivan, con Shaggy e Scooby nel ruolo delle mascotte fifone e maldestre.

Fead the Walking Dead – Stagione 6

Uscita: da domenica 3 aprile ogni domenica alle 22:50 in prima visione su MTV e in streaming su NOW

Mentre il tentativo di Morgan di liberare tutti gli altri membri del gruppo si fa più audace, Virginia è alla disperata ricerca della sorella e cerca di proteggere gli insediamenti dalle forze lavoro all’interno e all’esterno delle sue mura.

Si formeranno inoltre nuove alleanze, alcune relazioni si romperanno, perché è chiaro che i legami sono cambiati per sempre. Quando tutti saranno costretti a schierarsi, scopriranno il significato dell’espressione ‘La fine coincide con l’inizio’.