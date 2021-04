Sky e NOW: le principali novità dal 18 al 24 aprile

Aprile continua a mostrarsi ricco di novità per Sky e NOW, tra serie TV e film il palinsesto si amplierà notevolmente, lasciando gli spettatori incollati allo schermo. Scopriamo insieme i principali nuovi titoli che saranno disponibili dal 18 al 24 aprile 2021.

Arctic – Un’avventura glaciale

Uscita: domenica 18 aprile ore 19.25 in prima visione su Sky Cinema Family e in streaming su NOW

Un’avvincente avventura nata alle menti di Cal Brunker (animatore di Cattivissimo Me e L’era glaciale 4) e Bob Barlen (sceneggiatore di Fuga dal pianeta terra). Speedy, un volpino artico, si trova a far fronte a un oscuro piano che sta provocando lo scioglimento dei ghiacciai dell’Artico.

Con il prezioso aiuto dei suoi amici salverà il pianeta! Ambra Angiolini, Stefano De Martino, Stefano Fresi e Vinicio Marchioni prestano le loro voci ai personaggi principali.

Siberia

Uscita: lunedì 19 aprile (ore 21.15) in prima visione su Sky Cinema Uno e in streaming su NOW

Thriller con Keanu Reeves alle prese con un pericoloso commercio di pietre preziose. Un ambiguo commerciante intraprende un viaggio fino in Russia nel tentativo di piazzare un misterioso diamante blu.

Giunto a destinazione s’innamora di una donna siberiana, ma l’altro lato della medaglia è che l’affare che aveva in mente non andrà come previsto e le conseguenze saranno un vero incubo.

5 ragazzi per me

Uscita: da giovedì 22 aprile alle 21.15 in prima visione su Sky Uno e in streaming su NOW

Arriva in Italia, dopo il grande successo riscosso nel Regno Unito, 5 ragazzi per me, una variazione sul tema rispetto ai tradizionali dating show che inverte i classici step che abitualmente segnano le relazioni sentimentali: prima si convive e poi (eventualmente) ci si innamora. In ogni puntata, protagonista assoluta sarà infatti una donna single in cerca dell’anima gemella che accoglierà in casa cinque ragazzi desiderosi di “fare sul serio”, selezionati in base ai suoi interessi. Ognuno di loro avrà caratteristiche e qualità che lei reputa interessanti e fondamentali per iniziare una storia d’amore. I cinque uomini e la protagonista vivranno un’esperienza indimenticabile: saranno insieme, sotto lo stesso tetto, per almeno 4 giorni e condivideranno ogni momento della giornata, dalla colazione alla buonanotte. Vivendo per 96 ore nello stesso appartamento, i ragazzi non potranno che essere spontanei e naturali per conquistare la donna single.

Ogni attimo sarà buono, per i cinque, per far colpo su di lei e instaurare da subito un rapporto stretto e confidenziale: tutto quello che nemmeno il miglior primo appuntamento potrebbe mai fare. Le giornate trascorse insieme saranno intensissime, racchiuderanno tutte le canoniche “prime fasi” di una storia d’amore: la scoperta, il divertimento, la gelosia, le emozioni più forti e totalizzanti. Sarà la donna single a decidere cosa fare per conoscere meglio i suoi aspiranti partner e quali attività di coppia svolgere assieme, fino a chiedere, in qualche caso, l’“intervento” di amici e parenti cercando i loro consigli e facendo loro conoscere gli spasimanti. Col passare delle ore, la ragazza avrà la possibilità di eliminare i suoi pretendenti che meno l’avranno colpita: uno dopo l’altro dovranno lasciare l’appartamento, finché non rimarrà solo un ragazzo, quello con cui lei sarà pronta a porre le basi per costruire una storia d’amore.

King Lear

Uscita: martedì 20 aprile alle ore 21.15 in prima visione su Sky Cinema Due e in streaming su NOW

Richard Eyre (Diario di uno scandalo, Il verdetto) dirige Anthony Hopkins, Emma Thompson, Emily Watson, Florence Pugh (Midsommar, Piccole donne) e Jim Broadbent nell’adattamento della celebre tragedia shakespeariana.

L’ottantenne re Lear suddivide il suo regno tra le figlie Goneril, Regan e Cordelia, basandosi sull’affetto che queste nutrono nei suoi confronti. Cordelia, però, si rifiuta di adularlo e per tale ragione viene bandita. Dopo aver acquisito il potere, però Goneril e Regan cacciano il padre dalle loro case…

Sacra Bellezza – Storie di Santi e Reliquie

Uscita: da giovedì 22 aprile alle ore 21:15 in prima visione su Sky Arte in streaming su NOW

Sacra Bellezza – Storie di Santi e Reliquie è la nuova Sky Original che racconta l’affascinante mondo dell’arte sacra e dei suoi capolavori senza tempo. Protagonisti i santi e le loro reliquie. Trattati da questa serie originale come uno scrigno pieno di personaggi e storie straordinarie, curiose, misteriose dove si incontrano, e a volte si scontrano, i diversi punti di vista. Il filo del racconto è tenuto dalla cantautrice Maria Antonietta, al secolo Letizia Cesarini, appassionata, oltre che di musica, di arte e storia che con la sua cifra eclettica, e insieme empatica, accompagna il pubblico nel tortuoso corso dei secoli in cui il culto delle reliquie, rappresentazione fisica e tangibile della relazione tra l’umano e il divino, ha riscosso un enorme successo.

La storia delle reliquie è una parte importantissima della storia dell’arte: quella straordinaria forza che ha la religione nel creare racconti e immagini gloriose a sostegno del culto. Storie che rivelano la ricchezza di un universo di credenze che torna in vita attraverso gli oggetti e le opere d’arte che lo rappresentano, dietro i quali si nasconde la curiosità per un passato apparentemente distante dal presente, ma che, ancora oggi, ha un’incredibile importanza e influenza.

Anna

Uscita: dal 23 aprile tutti e 6 gli episodi disponibili on demand e in prima visione alle 21.15 e in streaming su NOW

Una Sicilia post apocalittica, riconquistata dalla natura e senza più adulti, uccisi da un misterioso virus che risparmia solo i bambini, fa da bellissima e decadente cornice alla storia di Anna, la serie Sky Original creata e diretta da Niccolò Ammaniti su Sky e NOW dal 23 aprile, quando tutti i sei episodi saranno subito disponibili – è la prima volta per un’originale Sky. Anna è il secondo progetto per la TV dello scrittore Premio Strega, ancora con Sky dopo il grande successo de Il Miracolo.

Dal suo romanzo omonimo edito da Einaudi, Anna è il distopico racconto di un mondo distrutto. Una fiaba per adulti che narra l’incredibile viaggio che la giovanissima protagonista dovrà intraprendere fra le vestigia del “prima”, la civiltà che fu, alla ricerca di un futuro possibile per sé e per il fratellino. L’esordiente Giulia Dragotto è Anna, tenace e coraggiosa, che parte alla ricerca del fratellino rapito, Astor – interpretato da Alessandro Pecorella.

Fra campi arsi e boschi misteriosi, ruderi di centri commerciali e città abbandonate, fra i grandi spazi deserti di un’isola ormai senza più regole o istituzioni e selvagge comunità di sopravvissuti, Anna ha come guida il quaderno che le ha lasciato la mamma (interpretata da Elena Lietti) con le istruzioni per farcela, Il Libro delle cose importanti. E giorno dopo giorno scopre che le regole del passato non valgono più, dovrà inventarne di nuove.

