Sky e NOW: le principali novità dal 23 al 29 maggio

Maggio continua a mostrarsi ricco di novità per Sky e NOW, tra serie TV e film il palinsesto si amplierà notevolmente, lasciando gli spettatori incollati allo schermo. Scopriamo insieme i principali nuovi titoli che saranno disponibili dal 23 al 29 maggio 2021.

La vita nascosta – Hidden Life

Uscita: domenica 23 maggio alle 21.15 in prima visione su Sky Cinema Due e in streaming su NOW

Terrence Malick racconta la storia vera di Franz Jägerstätter, interpretato da August Diehl (Bastardi senza gloria), un contadino austriaco che si ribellò all’invasione nazista. Nel cast anche Matthias Schoenaerts, Michael Nyqvist e Bruno Ganz.

Franz e Fani vivono in armonia nell’Alta Austria, ma l’orrore della seconda guerra mondiale li raggiunge e stravolge le loro vite. Franz è chiamato alle armi, ma incapace di giurare fedeltà al Führer, viene arrestato per tradimento.

American Skin

Uscita: lunedì 24 maggio alle 21.15 in prima visione su Sky Cinema Uno e in streaming su NOW

A un anno dalla morte di George Floyd e dopo la storica sentenza di condanna del poliziotto che l’ha ucciso arriva su Sky American Skin. Un film, scritto, diretto e interpretato da Nate Parker presentato alla 76a edizione del Festival di Venezia da Spike Lee, vincitore del Filming Italy Award come miglior film nella sezione Sconfini, American Skin racconta le azioni disperate di Linc, un veterano della guerra in Iraq che, tornato in patria, vede il figlio quattordicenne Kijani morire davanti ai suoi occhi per mano di un poliziotto durante un controllo stradale.

Privato di un processo equo, dopo l’assoluzione in tribunale di Mike Randall, il poliziotto che aveva sparato al ragazzo uccidendolo, Linc decide di farsi giustizia da solo. Ad accompagnare lo spettatore nel racconto Jordin King, uno studente di cinema deciso a girare un documentario sulla morte di Kijiani e sul desiderio di giustizia di Linc. Insieme alla sua troupe Jordin diventerà testimone diretto e protagonista dell’intera vicenda, con la responsabilità di farla conoscere al mondo.

#BlackLivesMatter

Lunedì 24 maggio dalle 21.45 fino a martedì 25 maggio alle 21.15 su Sky Cinema Due e in streaming su NOW

Il 25 maggio 2020 veniva ucciso ingiustamente a Minneapolis il 46enne afroamericano George Floyd. A 1 anno di distanza, Sky Cinema Due propone la maratona #BlackLivesMatter composta da film che affrontano il tema della lotta contro il razzismo, perpetuato a livello socio-politico, verso le persone nere.

La lunga maratona inizia lunedì 24 alle 21.45 e termina con il film in prima serata di martedì 25 con questi titoli: la prima visione di American Skin, il thriller ambientato nell’America degli anni 60 Mississippi Burning – Le radici dell’odio, Selma – La strada per la libertà, la pellicola autobiografica di Spike Lee Crooklyn, Moonlight – Tre storie di una vita e tanti altri.

Le fotografe

Uscita: da lunedì 24 maggio alle ore 21.15 in prima visione su Sky Arte e in streaming su NOW

Le fotografe la nuova docuserie Sky Original creata e diretta da Francesco G. Raganato, interamente dedicata a otto fotografe italiane che trattano temi legati al femminile. Ogni episodio è dedicato a una fotografa, al suo originale punto di vista e a un tema specifico, dall’amore alla sessualità, dal ruolo della donna nella società al body positivity, uniti dalla concezione della fotografia come strumento di indagine, di racconto e di espressione artistica.

Le protagoniste, Guia Besana, Ilaria Magliocchetti Lombi, Sara Lorusso, Carolina Amoretti, Maria Clara Macrì, Roselena Ramistella, Zoe Natale Mannella e Simona Ghizzoni, non affrontano solo temi strettamente femminili, ma svelano mondi complessi in cui ognuna porta avanti la sua ricerca, cresce nel suo lavoro, afferma la sua presenza nel contesto della cultura visiva, contribuisce a cambiare e arricchire l’immaginario fotografico italiano.

Rogue – Missione ad alto rischio

Uscita: giovedì 27 maggio alle 21.15 in prima visione su Sky Cinema Uno e in streaming su NOW

Dall’adrenalinica regista M.J. Bassett, un action tra fuoco e fiamme con Megan Fox.

Una squadra di mercenari, guidata da un’impavida donna soldato, giunge in Africa per salvare la figlia di un Governatore locale. Ma l’operazione trova molti ostacoli, tra cui un famelico leone.

Il concorso

Uscita: venerdì 28 maggio in prima visione su Sky Cinema Due e in streaming su NOW

Keira Knightley, Gugu Mbatha-Raw (La ragazza del dipinto), Jessie Buckley (Judy, A proposito di Rose) e Greg Kinnear nella pellicola su una storica battaglia femminista.

Londra, 1970: il Women’s Liberation Movement irrompe in diretta televisiva durante il concorso Miss Mondo, in segno di protesta contro la strumentalizzazione delle donne.

Mosley

Uscita: sabato 29 maggio in prima visione su Sky Cinema Family e in streaming su NOW

I Torifanti sono strane creature sono molto intelligenti e con la capacità di parlare proprio come gli uomini, ma purtroppo sono stati maledetti e per questo sono costretti a vivere una vita di servitù.

Nel tentativo di liberare la sua famiglia, il piccolo Mosley intraprenderà un pericoloso viaggio alla ricerca della mitica terra di Kinesareth.

