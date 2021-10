Sky e NOW: le principali novità dal 24 al 30 ottobre

Ottobre sta per giungere quasi al termine, ma non per questo non si conferma comunque un mese ricco di novità portate da Sky e NOW. Tra serie TV e film il palinsesto si amplierà notevolmente, lasciando gli spettatori incollati allo schermo. Scopriamo insieme i principali nuovi titoli che saranno disponibili dal 24 al 30 ottobre 2021.

Non fatevi scappare l’occasione di attivare NOW Smart Stick e NOW ad un prezzo eccezionale. Per accedere rapidamente alla promozione basta un click.

Domenica 24 ottobre

POLY

Dalla Francia, una storia di amicizia e formazione con François Cluzet (Quasi amici). Cécile, 10 anni, si trasferisce nel sud della Francia con la madre Louise, ma l’integrazione con gli altri bambini del villaggio non è facile. Quando un circo di passaggio si ferma nel loro paese, Cécile scopre che Poly, un pony, subisce degli abusi e decide di proteggerlo e organizzare la sua fuga. Inseguiti dal direttore del circo e dal misterioso Victor, Cécile e Poly intraprendono un viaggio pieno di colpi di scena.

MAGIC & BIRD

Così paradossalmente diversi nell’aspetto e nel carattere, ma così dannatamente uguali nel talento. Il film racconta la rivalità e il rispetto tra Magic Johnson e Larry Bird che ebbe inizio nel campionato NCAA del 1979 e che poi ha caratterizzato tutta la loro carriera in NBA, di cui sono stati i simboli negli anni 80. Seguendo i due campioni sin dai primi giorni della loro rivalità fino alla loro amicizia attuale, il documentario narra proprio di questo, attraverso interviste anche ai familiari e a giornalisti sportivi. Il documentario esplora anche gli aspetti delle questioni razziali come una parte fondamentale ed importante della competizione tra Magic e Bird.

HAROLD AND LILLIAN: A HOLLYWOOD LOVE STORY

Un affascinante racconto della creativa e romantica storia tra lo sceneggiatore Harold Michelson e sua moglie Lillian film researcher una talentuosa coppia considerata il cuore di Hollywood. Harold e Lillian hanno lavorato a centinaia di film icona durante gli anni d’oro di Hollywood, tra cui Il laureato, Full Metal Jacket e Star Trek. Attraverso il mix di lettere d’amore, spezzoni di film e sincere conversazione con i due coniugi, Danny De Vito, Mel Brooks, Francis Ford Coppola e altri, questo documentario mette in luce il loro speciale rapporto e la storia professionale di due persone che hanno abbracciato sei decadi della storia del cinema.

Lunedì 25 ottobre

AMERICAN RUST

In prima visione su Sky e NOW a ottobre una nuovissima produzione SHOWTIME con Maura Tierney e Jeff Daniels, ispirata al romanzo di Philipp Meyer, American Rust e descritta come un family drama che esplorerà il sogno americano dal punto di vista del capo della polizia Del Harris (Daniels). Stati Uniti d’America. Nella zona conosciuta come Rust Belt la famigerata “Cintura della Ruggine”, e più precisamente nel sud ovest della Pennsylvania, il problematico e compromesso capo della polizia locale Del Harris si ritrova per le mani un caso piuttosto scottante che è destinato a mettere a dura prova la sua vita privata, oltre che la vita della piccola comunità di cui fa parte. Una comunità piena di segreti e di “brave persone” che per un motivo o per l’altro si ritrovano a fare scelte sbagliate. Sembra, infatti, che il figlio della donna che ama sia colpevole di un efferato omicidio. Cosa sceglierà di fare Del, un uomo, oltre che un rappresentante della legge, ben consapevole che l’idealismo poco si adatta alla realtà, specialmente in quella zona degli USA che sembra sia stata dimenticata da tutto e da tutti? In cosa sperare quando anche il Sogno Americano ormai non è diventato altro che un cumulo di polvere?

NO SUDDEN MOVE

Benicio Del Toro, Don Cheadle, Ray Liotta e Jon Hamm nel gangster movie di Steven Soderbergh, ambientato nella Detroit degli anni 50. Un gruppo di mediocri criminali deve portare a termine un colpo in apparenza semplice: rubare un documento. Il piano però va in fumo e, nella ricerca del mandante, la banda finisce per esplorare i vari ranghi di una città lacerata dai conflitti di razza.

LIBERAMI

Sguardo sulla pratica dell’esorcismo che racconta la vita quotidiana di chi ha a che fare con tale usanza, in un difficile assommarsi di antiche tradizioni e abitudini moderne. Il documentario ha richiesto tre anni di ricerche e ha trovato il suo fulcro in un frate di 77 anni che è letteralmente assediato da familiari di persone che vengono ritenute possedute dal Demonio.

BELLA CIAO

È la canzone di protesta più famosa al mondo, risuona dalle strade di Baghdad e Beirut, a quelle di Rio de Janeiro e Roma. Nata come inno antifascista dei partigiani italiani nella seconda guerra mondiale, si è diffusa in tutto il mondo, entrando persino a far parte della colonna sonora della celebre fiction “La casa di Carta”, una delle serie più popolari di Netflix. Ecco come “Bella Ciao” è diventata l’inno dei ribelli e della resistenza in tutto il mondo.

Martedì 26 ottobre

MISS JULIE

Liv Ullmann dirige Jessica Chastain, Colin Farrell e Samantha Morton nell’adattamento del romanzo di Johan August Strindberg. Fine Ottocento. Approfittando dell’assenza del barone suo padre, la contessina Julie balla con un guardiacaccia, sotto gli occhi increduli del servo del padre, John. La sua attenzione si sposta poi su John che cede al gioco di seduzione di Julie, confessando il suo amore per lei. La compagna di John, la cuoca Kathleen, assiste tra la pena e il disprezzo. Solo al mattino, al rientro del barone, la tragedia si consumerà.

Mercoledì 27 ottobre

GOSSIP GIRL

Torna l’iconica GOSSIP GIRL, uno dei teen drama più amati e seguiti degli ultimi due decenni, che arriva su Sky e NOW con l’attesissima nuova serie ambientata nello stesso universo narrativo di quello che ormai è un vero e proprio classico della cultura pop. Una nuova, sempre più fluida e multiculturale generazione di studenti è pronta, infatti, a prendere possesso dei corridoi, delle aule e soprattutto della scalinata della scuola privata più “in” dell’Upper East Side. Il 27 ottobre la popolarissima “fonte di notizie sulle vite scandalose dell’élite di Manhattan” debutterà su Sky Serie e in streaming su NOW con il già chiacchieratissimo sequel, che con ascolti record in USA – dove è diventato il debutto migliore dell’anno su HBO Max – è stato appena rinnovato per una seconda stagione. Divisa in due parti, con la seconda che debutterà negli Stati Uniti e su Sky a novembre, la prima stagione della nuova serie verrà proposta su Sky e NOW senza interruzioni.

THE ROAD TO X FACTOR 2021

Il percorso dei concorrenti di X Factor verso il Live del giovedì. Nel primo appuntamento, si parte con le artist proposition: ogni concorrente presenterà a giudice e producer il repertorio dei propri brani migliori, tra cover e inediti, un momento fondamentale per loro per conoscere meglio i membri del proprio team e iniziare a delineare il percorso musicale ai live. E poi, nelle settimane successive, il rewatch delle esibizioni del live precedente con il proprio giudice, l’assegnazione del nuovo brano, le prove in sala, la costruzione del brano e della performance giorno dopo giorno fino all’accensione del palco per le prove in studio. A punteggiare il racconto non mancheranno le emozioni dei concorrenti esternate con i propri smartphone.

NON MI UCCIDERE

Secondo lungometraggio di Andrea De Sica (regista anche della serie Baby) che dirige Alice Pagani e Rocco Fasano in un teen movie a tinte fanta-horror, dal romanzo di Chiara Palazzolo. L’amore fra Robin e Mirta sembra finire in tragedia in una cava abbandonata, ma la ragazza si risveglia trasformata in una creatura che si nutre di carne umana.

THIS IS PAUL MCCARTNEY

Dai piccoli club di Liverpool alla scena mondiale, Paul McCartney ha dedicato la sua vita all’industria musicale. Non solo ha dominato le onde radio di tutto il mondo con i Beatles, ma ha anche scalato le classifiche con i Wings e con il suo lavoro da solista. Tuttavia la vita di questo grande artista non è sempre stata affascinante e ha vissuto giorni estremamente bui. Per scoprire la storia di una delle icone musicali più preziose della scena musicale non resta che guardare questo documentario.

Giovedì 28 ottobre

DARKNESS: THOSE WHO KILL

Dopo sei mesi di indagini alla ricerca, purtroppo vana, della diciassettenne Julie Vinding – sparita nel nulla mentre stava tornando a casa da una festa nei sobborghi di Copenhagen – il detective Jan Michelson viene tolto dal caso dai suoi superiori, ormai sicuri che la ragazza sia morta. Michelson, però, non si arrende, e continua a indagare in gran segreto, e così facendo viene a sapere della scomparsa di un’altra diciassettenne, una giovane di nome Natasha anche lei bionda e somigliante a Julie. Peccato che Natasha sia sparita dieci anni fa. Eppure Michelson non ci mette molto a ritrovare il suo cadavere, cosa che gli fa riguadagnare la fiducia dei suoi capi e, soprattutto, fa riaprire il caso Vinding. Stavolta, però, dovrà lavorare con la profiler Louise Bergstein. Il rapimento di una terza ragazza, Emma Holst, non lascia dubbi: c’è un serial killer in azione, e bisogna trovarlo prima che sia troppo tardi.

X FACTOR 2021 – I LIVE

Da giovedì 28 ottobre al via i live di X Factor 2021. Dopo le selezioni, composti i roster dei quattro giudici Emma, Hell Raton, Manuel Agnelli, Mika, 12 artisti si preparano ai blocchi di partenza nel Teatro Repower ad Assago (Milano) per gli show in diretta di questa nuova edizione, inedita come non mai: in conduzione arriva Ludovico Tersigni, tra i protagonisti di Skam Italia – vero fenomeno generazionale che ha rivoluzionato il genere delle teen series – e grande appassionato di musica: oltre a conoscerla e ad ascoltarla, suona il basso e la chitarra e ha una band; e poi, la novità nel meccanismo della gara, l’abolizione della suddivisione in categorie tradizionali, che porterà i giudici a scendere in campo nei Live con 3 cantanti per ciascuno ma senza alcuna divisione per categorie di sesso, età e formazione musicale (i singoli e le band), dopo una scelta basata esclusivamente sulla proposta musicale e sulla progettualità artistica.

GRANDI MAESTRI

Grandi Maestri è la nuova serie di Sky Arte dedicata alla pittura che racconta la vita dei grandi artisti attraverso i loro capolavori: opere che hanno plasmato l’immaginario della loro epoca e ancora oggi continuano a interrogare la nostra idea di bellezza. Ad accompagnarci in questo viaggio ricco di colori sarà la voce di Luca Ward insieme alle interviste dei maggiori storici dell’arte italiana.

IL GUSTO DI VIAGGIARE IN TUNISIA – ST.2

Dopo essere andati alla scoperta di Hokkaido e dell’ umami con Amandine è la volta di conoscere i sapori e le tradizioni culturali del Mediterraneo con lo chef YONI SAADA. Per farlo, Yoni ci fa da guida in Tunisia dalla città di Sidi Bou Said al porto di Tunisi, lo chef ci accompagna in un viaggio in quattro tappe alla scoperta di una cucina dai sapori decisi e di una cultura vibrante. Incontrando gli chef locali e cucinando le ricette tradizionali, Yoni ci accompagna a conoscere i sapori della Tunisia e l’anima dei suoi abitanti!

Venerdì 29 ottobre

BUON COMPLEANNO WINONA RYDER

Venerdì 29 ottobre, in occasione dei 50 anni dell’attrice statunitense Winona Ryder, Sky Cinema Romance propone una maratona con 5 film che la vedono tra i protagonisti. Questi i titoli dalle 14.50: la pellicola di Martin Scorsese, Oscar ai costumi, L’ETÀ DELL’INNOCENZA che vede protagonisti Daniel Day-Lewis e Michelle Pfeiffer, mentre la Ryder ha un ruolo da non protagonista che nel 1994 le fece ottenere il Golden Globe; il film tratto dal celebre romanzo della Alcott PICCOLE DONNE con Susan Sarandon, Christian Bale e Claire Danes; la commedia generazionale diretta da Ben Stiller GIOVANI, CARINI E DISOCCUPATI con Ethan Hawke; l’emozionante GLI ANNI DEI RICORDI con Anne Bancroft e Ellen Burstyn; e lo struggente AUTUMN IN NEW YORK con Richard Gere.

BEWARE THE SLENDERMAN – IL TERRORE ARRIVA DALLA RETE

Due ragazze americane di 12 anni attirano nel bosco un’amica nei boschi del Wisconsin e la pugnalano 19 volte nel tentativo di placare un’entità senza volto conosciuta come Slenderman. Scavando in fondo a questo episodio scioccante, il documentario esamina come un mito urbano potrebbe mettere le radici nelle giovani menti impressionabili, portando a compiere un atto indicibile.

Non fatevi scappare l’occasione di attivare NOW Smart Stick e NOW ad un prezzo eccezionale. Per accedere rapidamente alla promozione basta un click.