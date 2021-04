Sky e NOW: le principali novità dal 9 al 15 maggio

Maggio continua a mostrarsi ricco di novità per Sky e NOW, tra serie TV e film il palinsesto si amplierà notevolmente, lasciando gli spettatori incollati allo schermo. Scopriamo insieme i principali nuovi titoli che saranno disponibili dal 9 al 15 maggio 2021.

Non fatevi scappare l’occasione di attivare NOW Smart Stick e NOW ad un prezzo eccezionale. Per accedere all’offerta esclusiva, ecco a voi il sito ufficiale di NOW.

Bianca & Grey 2

Uscita: domenica 9 maggio alle 19.40 in prima visione su Sky Cinema Family e in streaming su NOW

Animazione russa, sequel di Bianca & Grey e la pozione magica. Nel villaggio del lupo Grey, ora le pecore e i lupi vivono insieme in pace. Gli equilibri cambiano quando arrivano due ospiti inaspettati, una volpe artica e una pecorella, che ben presto si rivelano pericolosi!

Grey, essendo il leader della tribù, deve convincere gli altri che solo il lavoro di squadra tra lupi e pecore può risolvere il problema.

Twist

Uscita: lunedì 10 maggio alle 21.15 in prima visione su Sky Cinema Uno e in streaming su NOW

Rafferty Law (figlio di Jude Law) interpreta Oliver Twist in questa rilettura in chiave moderna del classico di Charles Dickens diretto da Martin Owen.

Un giovane street artist di graffiti che vive a Londra incontra una banda di giovani sfacciati truffatori al servizio di Fagin, un anziano uomo senza scrupoli, che lo coinvolgerà in una rapina ad alto rischio per rubare un dipinto dal valore inestimabile.

The Tax Collector

Uscita: martedì 11 maggio alle 21.15 in prima visione su Sky Cinema Uno e in streaming su NOW

Dal regista di Fury e Suicide Squad, David Ayer, un action potente e brutale con Shia LaBeouf e Bobby Soto (Per una vita migliore).

Los Angeles: David è uno spietato esattore delle tasse che lavora per un boss criminale insieme al socio Creeper. Il ritorno in città di un pericoloso gangster rivale, metterà in pericolo la sua famiglia.

Bruno Barbieri 4 Hotel

Uscita: da giovedì 13 maggio alle 21.15 in prima visione su Sky Uno e in streaming su NOW

Bruno Barbieri chiude nuovamente la sua valigia e si prepara a otto nuove tappe di 4 HOTEL, le iconiche sfide tra gli albergatori d’Italia, produzione originale Sky realizzata da Banijay Italia. Quest’anno, le tappe del viaggio sono Alto Adige, Maremma, Milano, Lecce, Basilicata, Toscana, Abruzzo e Venezia. Otto nuovi episodi durante i quali gli hotel in gara, 4 per ogni serata, di diverse fasce di prezzo o categoria, si contenderanno il titolo puntando su tutto quello che secondo loro fa la differenza nella propria offerta. Nel rispetto del meccanismo di successo che ha reso questo show un cult, e che da oggi si arricchisce di un nuovo insidiosissimo livello di difficoltà.

Come sempre, l’esigentissimo e severo esperto di hôtellerie Bruno Barbieri e i concorrenti trascorreranno un giorno e una notte nei reciproci alberghi: dopo il check-in, sperimenteranno e metteranno alla prova accoglienza, stile, pulizia, eventuali servizi offerti dall’hotel e l’ospitalità di ciascun albergatore, la loro capacità di trasformare un semplice pernottamento in un’esperienza indimenticabile alla scoperta di un territorio. L’indomani, dopo la colazione, faranno il check-out, dopodiché saranno chiamati a esprimere i propri giudizi che, da oggi, saranno su 5 categorie: i loro voti, da 1 a 10, valuteranno infatti location, camera, servizi, prezzo e, per la prima volta, la colazione, il pasto che ogni albergo che si rispetti considera il suo fiore all’occhiello.

Domina

Uscita: da venerdì 14 maggio tutti gli episodi disponibili su Sky e in streaming su NOW

Un dramma epico e un racconto estremamente contemporaneo sulle lotte per il potere durante il principato di Gaio Ottaviano, il futuro Augusto, raccontate per la prima volta da una prospettiva femminile: otto episodi sulla vertiginosa ascesa di Livia Drusilla, terza moglie di Gaio Ottaviano, interpretata da Kasia Smutniak. Accanto a lei un grande cast internazionale: Matthew McNulty nei panni del futuro imperatore Gaio Ottaviano (nei primi due episodi interpretato da Tom Glynn-Carney); Claire Forlani interpreta Ottavia, sorella di Gaio; Christine Bottomley sarà Scribonia, prima moglie di Gaio nonché acerrima nemica di Livia.

Colette Dalal Tchantcho nei panni di Antigone, prima fidata ancella di Livia e poi donna libera sua confidente; Ben Batt interpreta Agrippa, amico d’infanzia di Gaio Ottaviano, suo generale e poi console. Insieme a loro, due star internazionali come Liam Cunningham nel ruolo di Livio, padre di Livia Drusilla, e Isabella Rossellini. Girata presso i Cinecittà Studios, e con grandi eccellenze italiane di rilievo internazionale nel cast tecnico, a partire dal Premio Oscar Gabriella Pescucci che ha curato i costumi della serie, Domina è una serie targata Sky Original prodotta da Sky Studios e Fifty Fathoms.

