Sleeping Beauties di Stephen King diventa un fumetto per IDW

Sleeping Beauties, romanzo scritto a quattro mani da Stephen King e suo figlio Owen King, verrà adattato in una miniserie a fumetti in dieci volumi per IDW Publishing.

La storia del romanzo si svolgere nel carcere femminile della ridente cittadina di Dooling, nel West Virginia, dove di notte, una detenuta, in preda all’agitazione, annuncia l’arrivo di una misteriosa figura conosciuta come la “Regina Nera.” Il Dr. Norcross, psichiatra dell’istituto credendolo un attacco psicotico, le somministra un potente sedativo, ma sua moglie Lila, lo sceriffo di Dooling, considera l’evento un presagio volto a scatenarsi sulla comunità. Quando alla Centrale di Polizia una ragazza chiama sconvolta dall’efferato omicidio di due suoi amici, i sospetti dello sceriffo si concretizzano nella persona di Evie Black, una donna che sembra quasi venire da un altro mondo, intorno alla quale svolazzano enormi falene color nocciola. Nel giro di poche ore, tutte le donne del mondo crollano in un misterioso sonno profondo dal quale non riescono più a risvegliarsi: la piaga che lascerà il mondo nelle rovinose mani degli uomini verrà ricordata alla storia come “Aurora”, il nome della Bella Addormentata nel Bosco dell’omonima fiaba.

La serie a fumetti verrà adattata dallo sceneggiatore Rio Youers e disegnata da Alison Sampson. “Non vediamo l’ora di scoprire come prenderà vita il nostro lavoro in questo entusiasmante!” dichiara Stephen, “Sono abituato a vedere i miei scritti prendere vita in TV o al cinema, ma il fumetto è medium narrativo che ancora oggi continua a sorprendermi ed emozionarmi!” Aggiunge poi suo figlio Owen: “Siamo così entusiasti che siano Rio ed Alison ad occuparsi dell’adattamento di Sleeping Beauties, la loro visione ci pare straordinaria, e pensiamo che lo stile di disegno di Alison siano delle vere e proprie opere d’arte.”

Proprio la Alison aggiunge: “La storia è estremamente suggestiva, intreccia la magia alla realtà, quindi ho l’opportunità di disegnare atmosfere molto diversi tra loro. Luoghi, spazi, genere, corpi, personalità, relazioni, politica, emozioni… trovo tutto ciò estremamente stimolante, e certamente innovativo. Non vedo l’ora di condividere con il pubblico ciò che stiamo creando.”

Il fumetto di Sleeping Beauties uscirà nelle librerie specializzate nel 2020, parallelamente è in produzione anche una serie TV sviluppata da Anonymous Content.