Sogni per Bambine Ribelli: Donne straordinarie e indizi enigmatici

Sogni per Bambine Ribelli è un family game cooperativo basato sui bestseller Storie della Buonanotte per Bambine Ribelli di Elena Favilli e Francesca Cavallo. Il gioco, edito da Cranio Creations, punta a stimolare l’immaginazione e le capacità deduttive dei giocatori, ripercorrendo le biografie delle grandi donne protagoniste dei libri.

Un gioco molto bello da vedere

Appena abbiamo saputo della pubblicazione di un gioco tratto dai libri Storie della Buonanotte per Bambine Ribelli siamo rimasti subito incuriositi, in quanto la pubblicazione dei due volumi è stato un vero e proprio caso editoriale che ha reso accessibile a un grande pubblico il tema dell’empowerment femminile attraverso le biografie straordinarie di centinaia di grandi donne del passato e del presente.

Una volta avuto il gioco tra le mani, siamo stati subito impressionati dalla bellezza delle illustrazioni delle 55 Carte Indizio e il design perfettamente leggibile delle 40 Carte Donna.

Le Carte Indizio sono illustrazioni in stile surreale dall’atmosfera poetica, il cui scopo è evocare associazioni mentali da poter collegare ai diversi soggetti. Le Carte Donna invece raffigurano il ritratto di un personaggio ripreso dalle illustrazioni dei libri, unito ad alcuni cenni biografici fondamentali, quali l’occupazione e paese di origine, il periodo storico, una sintesi della vita del personaggio e l’indicazione della pagina del libro sul quale è possibile trovare la biografia integrale della Carta Donna. Completano il gioco i segnali Lampadina e le Tessere Obiettivo in cartone rigido fustellato.

Sogni per Bambine Ribelli: come si gioca

Sogni per Bambine Ribelli è un gioco in scatola con carte di dimensioni contenute, dalla componentistica minimale e che si presta ad essere giocato praticamente ovunque. Si tratta di un gioco cooperativo per 2 o più giocatori, indicato a partire dagli 8 anni e di rapida esecuzione (circa 20 minuti a partita).

Lo scopo del gioco è quello di riuscire a indovinare almeno quattro delle donne straordinarie. Per riuscirci il gruppo di gioco deve designare un suggeritore il cui compito sarà, ovviamente, quello di instradare con una serie di indizi i suoi compagni di squadra affinché questi riescano ad individuare il personaggio misterioso.

La meccanica di deduzione per associazione ed esclusione ricorda alcuni elementi di Similo, un altro titolo edito da Cranio Creations, tuttavia Sogni per Bambine Ribelli si distingue per alcune nuove meccaniche, come ad esempio i segnalini Lampadina, e per il design immediatamente riconoscibile.

Per cominciare una partita di Sogni per Bambine Ribelli occorrerà allestire l’area di gioco posizionando a faccia in su nove Carte Donna (suddividendole in tre file da tre) e posizionando sette segnalini Lampadina.

Una volta designato il suggeritore, questo dovrà pescare una tessera Obiettivo, la quale indicherà la posizione della Carta Donna da indovinare e sette carte Indizio, da utilizzare per suggerire al resto della squadra quale delle donne sul tavolo sia quella da indovinare.

Per riuscire nel suo compito il suggeritore dovrà utilizzare le carte Indizio della sua mano, senza interagire con il resto della squadra in alcun modo, limitando così di fatto la comunicazione tra le due parti.

Ogni carta Indizio raffigura un’illustrazione evocativa, che racchiude al proprio interno oggetti e suggestioni in grado di richiamare idee, sentimenti, associazioni mentali e concetti.

In base agli indizi forniti dal suggeritore starà poi al resto della squadra capire di quale personaggio si tratta. Nel caso di risposta errata bisognerà spegnere due segnalini Lampadina e procedere con l’individuazione di un nuovo personaggio.

Il gioco terminerà quando si individueranno almeno quattro carte Donna, vincendo la partita, oppure esaurendo tutti i segnalini Lampadina perdendo al gioco.

Un sistema di gioco immediato, ma che nasconde qualche insidia

Il cuore del gioco si articola attorno alle deduzioni e alle intuizioni dei giocatori, sia che si stia giocando nel ruolo del suggeritore sia che ci si trovi a far parte del resto della squadra. In questo modo il gioco compensa l’estrema semplicità ed immediatezza del suo regolamento con un grado di sfida spesso elevato.

In particolare il ruolo del suggeritore sarà quello di maggiore difficoltà, dovendo sottostare ai capricci del caso: i suoi suggerimenti saranno infatti dettati dalle carte Indizio della sua mano!

Potrebbe quindi accadere che, in talune occasioni, il suggeritore abbia in mano delle carte che poco si adattano al personaggio da individuare. In tal caso sarà possibile consumare un segnalino Lampadina per pescarne di nuove, riducendo però le possibilità di vittoria.

In tal senso ci sentiamo di sottolineare che pur trattandosi di un family game, il ruolo del suggeritore non è adatto per i bambini più piccoli, i quali potrebbero avere problemi nell’essere in grado di interpretare e determinare le associazioni mentali e gestire il contesto dei singoli personaggi storici che animano questo gioco di deduzione.

In conclusione

Se siete alla ricerca di un family game sfidante con cui coinvolgere giocatori grandi e piccoli, Sogni per Bambine Ribelli fa al caso vostro. La meccanica di gioco è semplice e immediata, rendendo questo titolo adatto a giocatori grandi e piccoli, idealmente dagli 8 anni in su, non necessariamente appassionati di giochi in scatola. L’impianto semplicistico del gioco non deve però indurvi nel pensare che si tratti un gioco banale: per individuare i personaggi misteriosi e vincere al gioco tutta la squadra dovrà utilizzare astrazione, intuizione e creatività, necessaria a dare i giusti suggerimenti (da parte del suggeritore) e interpretarli nel modo corretto (per quel che riguarda il resto della squadra).