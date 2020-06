Son Gohan S.H. Figuarts di Tamashii Nations

Il primogenito della famiglia di Son Goku, Son Gohan è stato annunciato poche ore fa, ed è prontissimo per entrare nelle collezioni degli appassionati di Dragon Ball. Come avrete già capito, farà parte della linea S.H.Figuarts dedicata a Dragon Ball Z prodotta da Tamashii Nations.

Come le altre uscite l’action figure sarà dotata di articolazioni che gli permetteranno di assumere la vostra posa preferita. La figure di Son Gohan sarà dotata di una estrema posabilità grazie ai numerosi punti di snodo e realizzata completamente in plastica senza parti in metallo. Avrà in dotazione diversi extra tra cui: quattro tipi di volto (normale, spaventato, action e con denti digrignati), diverse mani intercambiabili (cinque sinistre e sei destre), il dragon radar, la sfera del drago a una stella del pianeta Namek e due tipi di capigliatura (quelli lunghi ispirati alla saga dei Saiyan e quelli corti a caschetto ispirati alla saga di Freezer).

Son Gohan è il primo figlio nato dal matrimonio di Son Goku e Chichi all’inizio della serie Dragon Ball Z. Durante lo scontro con Raddish il bambino rimane orfano del padre e viene allenato da Piccolo per impedire la distruzione del pianeta da parte di Nappa e Vegeta. Una volta tornato in vita Son Goku ed essere riuscito a sconfiggere i due terribili nemici, Son Gohan, Bulma e Crili partono per il pianeta Namek alla ricerca delle Sfere del Drago per resiscitare tutti quelli uccisi dai Saiyan.

Son Gohan -Kid Era- sarà a breve in preordine al prezzo di 5.500 Yen con rilascio in Giappone per il mese di Novembre 2020. La figure sarà presto in preordine anche presso i vari negozi italiani (in italia questi prodotti sono distribuiti da Cosmic Group) con data fissata approssimativamente per il mese di Gennaio 2021.