Son Goku Super Saiyan 3 di Banpresto: la recensione

Son Goku Super Saiyan 3 è la nuova proposta di Bandai Spirits prodotta da Banpresto tratta da Dragon Ball Super, per la linea Father & Son. La statua di Son Goku in forma di Super Saiyan di terzo livello è raffigurata nell’iconica posa che precede il lancio dell’onda Kamehameha (in Italia meglio conosciuta come Onda Energetica).

Il personaggio

La trasformazione di Son Goku in Super Saiyan di 3° livello avviene per la prima volta durante la saga di Majin Bu in Dragon Ball Z. Goku è il primo a raggiungere questo stadio durante la serie, essendosi allenato per ben 7 anni nell’Aldilà. Durante il suo primo incontro con Majin Bu, il nostro protagonista decide di utilizzare questa potente trasformazione per rallentarlo, ma purtroppo questo stadio non può durare per molto tempo visto il quantitativo enorme e costante dispendio di energia. La prima cosa che possiamo notare durante la trasformazione in Super Saiyan 3 è il cambiamento dell’aspetto fisico di Goku, i capelli si allungano fino alle ginocchia e lo sguardo assume un’aria più seria.

La confezione

Il prodotto è racchiuso all’interno di una confezione in cartoncino lucido, nella parte frontale troviamo in primo piano l’immagine intera di Son Goku in Super Saiyan 3, mentre in secondo piano appare l’immagine di Son Gohan Super Saiyan , ovvero il secondo guerriero che andrà a chiudere il set di questa doppia uscita. Spostandoci sul lato posteriore possiamo vedere la foto della scatola divisa in due parti, sul lato sinistro Son Goku Super Sayan 3 denominato A, mentre sul lato destro Son Gohan Super Saiyan denominato B. Aperta la confezione troveremo la statua divise in 2 pezzi (testa e corpo) e un piedistallo ovale fumè trasparente che ci permetterà di esporre la figure in tutta sicurezza evitando che cada.

Super Saiyan 3 Son Goku (A)

La figure è tratta in una posa statica mentre si presta a lanciare l’onda Kamehameha. La colorazione non presenta sfumature ed i colori in generale sono stati tutti fedelmente riprodotti. Non abbiamo notato errori di painting. Segnaliamo che le pieghe dei vestiti e della divisa rendono bene l’effetto in movimento e la muscolatura è ben delineata proprio per enfatizzare lo sforzo di Goku mentre raccoglie il Ki. Il viso, proposto con la bocca semi aperta, risulta essere molto curato nel dettaglio e trasmette molto bene il momento in cui il personaggio scandisce il nome della tecnica. La riproduzione dei capelli è stata realizzata ottimamente risultando coerente con il personaggio dalla lunghezza fino al colore biondo identico a quello visto nella controparte animata.

Conclusioni

Questa figure risulta essere un prodotto di qualità sicuramente consigliato per l’acquisto. Questo tipo ti statiche vendute a coppie danno il 100% del loro potenziale se affiancate al proprio “compagno” ma data la scultura e la posa scelta il prodotto assicura una ottima resa visiva anche esposto da solo. Consigliamo l’acquisto a tutti i fan di Son Goku sia per il prezzo entry level che lo pone alla portata di tutti, sia per la posa action che ci viene proposta che lo rende acquistabile anche singolarmente.