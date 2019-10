Sonic The Hedgedog, un leak mostra il suo nuovo design!

Dopo le mille polemiche di qualche mese fa, nei meandri della rete è trapelata un'immagine del nuovo design di Sonic The Hedgedog.

Alcune community hanno davvero i super-poteri, tanto potenti da mobilitare le case produttrici. Tra i tanti casi registrati nella storia, il più recente riguarda quello di Sonic The Hedgedog, che probabilmente ricorderete bene per la diatriba generata subito dopo la messa in onda del primo trailer.

Per chi non lo sapesse, Paramount Pictures aveva pubblicato un primo trailer del film che non ha riscosso un gran successo. Tutt’altro, esso ha generato una serie di lamentele senza fine, che ha spinto appunto la casa produttrice a fare un vero passo indietro rimandando definitivamente la pellicola al prossimo febbraio.

Dopo alcuni mesi – precisamente da questa nottata -, circolano in rete alcune fotografie che immortalano un Sonic The Hedgedog più fedele alla sua controparte videoludica, che sicuramente farà gioire tutti gli appassionati della serie, e non solo.

Naturalmente, le immagini in questione potrebbero non essere veritiere, e di conseguenza bisogna aspettare qualche aggiornamento ufficiale per conoscere l’aspetto di Sonic.

Vi ricordiamo, infine, che questo lungometraggio è diretto da Jeff Fowlerl, mentre la scrittura della trama è stata affidata a Patrick Casey e Josh Miller.