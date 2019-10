Sony sta cercando persone in grado di imitare la voce di Vin Diesel

Sembra una cosa assurda e divertente, ma pare che Sony stia effettivamente cercando qualcuno in grado di replicare la voce di Vin Diesel. Resta solo da chiedersi: perché?

“Serve che la voce sia in grado di imitarlo, avvicinandosi il più possibile all’originale”, si legge nelle note del casting pubblicato a Settembre per “Bloodshot”, il nuovo film d’azione di Sony che racconta la storia di un Marine morto e poi resuscitato tramite nanotecnologia. Pare, infatti, che i creatori della pellicola stiano cercando una sorta di “stunt-talker” per sostituire la star Vin Diesel (che, ricordiamolo, è stato pagato milioni di dollari solo per dire “Io Sono Groot”). La richiesta è davvero molto insolita, visto che l’attore è anche produttore del film e potrebbe tranquillamente essere disponibile per qualsiasi cosa fosse necessaria.

Nonostante ci siano voci che dicono che Vin Diesel sia una persona difficile con cui lavorare, una fonte molto vicina alla produzione insiste sul fatto che l’avviso del casting sia stato fatto solamente per piccole modifiche in voice over, da utilizzare nei test screening e che la voce originale dell’attore sarà totalmente presente nella versione finale del film.

Per quanto riguarda Diesel, comunque, non ha esattamente molto tempo libero, al momento. Infatti, attualmente sta girando l’ultimo episodio della saga di Fast And Furious (il decimo, contando anche lo spin off Hobbs & Shaw), condividendo regolarmente aggiornamenti dal set di ogni tipo.

Ecco la sinossi di Bloodshot:

Dopo essere stato ucciso assieme a sua moglie, il marine Ray Garrison (interpretato da Vin Diesel) viene riportato in vita da un team segreto di scienziati. Potenziato con la nanotecnologia, diventa una biotecnologica, sovrumana macchina mortale denominata “Bloodshot”. Mentre Ray si allena per la prima volta con altri super soldati, non riesce a ricordare nulla della sua vita precedente. Ma quando riaffiorano i ricordi passati, l’ex marine riesce a ricordare l’uomo che ha ucciso lui e sua moglie e decide di trovarlo per avere la sua vendetta.